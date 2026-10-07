Đồng chí Võ Thị Minh Sinh yêu cầu tiếp tục đổi mới, nâng cao công tác tuyên truyền, vận động, tạo đồng thuận xã hội

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Mai Hoa

Sáng 7/10, Thường trực Tỉnh uỷ tổ chức hội nghị giao ban với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ quý III, định hướng nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2026.

Đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh chủ trì hội nghị.

Tham dự hội nghị có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Văn Thành cùng lãnh đạo Văn phòng và các ban Đảng của Tỉnh uỷ.

Nhiều đổi mới trong hoạt động

Hội nghị tập trung phân tích, đánh giá tình hình tư tưởng, dư luận xã hội và công tác tuyên truyền, vận động, tạo đồng thuận của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong quý III; đồng thời làm rõ những vấn đề nhân dân quan tâm hiện nay.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Hoàng Thị Thu Hiền báo cáo kết quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh trong quý III/2026. Ảnh: Mai Hoa

Cùng với đó là kết quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, đặc biệt thực hiện 8 nhiệm vụ được Thường trực Tỉnh ủy kết luận tại giao ban quý II, trong đó đẩy mạnh sắp xếp, tinh gọn tổ chức bên trong các hội quần chúng được Đảng và Nhà nước giao nhiệm vụ; tập trung xử lý, hoàn thiện các nội dung liên quan bàn giao, tham mưu và phương án chuyển giao lực lượng thanh niên xung phong; xây dựng hệ thống KPI được cụ thể hóa theo danh mục sản phẩm, công việc; xây dựng cơ sở dữ liệu đoàn viên, hội viên và số hóa dữ liệu theo kế hoạch.

Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Kha Văn Tám nêu một số vấn đề cần quan tâm trong sắp xếp tổ chức và định hướng phương thức hoạt động cho cấp cơ sở. Ảnh: Mai Hoa

Trong quý III, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cũng tổ chức các diễn đàn gặp mặt, trao đổi, đối thoại, tạo thêm kênh nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và phản ánh của Nhân dân, thúc đẩy việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, tổ chức.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Nguyễn Viết Hùng phát biểu về một số hoạt động hỗ trợ, đồng hành với nông dân trong phát triển kinh tế của tổ chức Hội. Ảnh: Mai Hoa

Công tác an sinh xã hộitiếp tục được triển khai với nhiều hoạt động thiết thực: Cụ thể, hỗ trợ 1.106 nhà Đại đoàn kết, tổng trị giá 66,36 tỷ đồng; phân bổ 10,255 tỷ đồng hỗ trợ 196 hộ tại 68 xã xóa nhà tạm, nhà dột nát; tổ chức 235 hoạt động thăm hỏi, 25 chương trình khám, chữa bệnh, tư vấn sức khỏe miễn phí.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nguyễn Đức Thành nêu một số vấn đề liên quan đến các kiến nghị, đề xuất của các tổ chức thuộc thẩm quyền của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh. Ảnh: Mai Hoa

Tại hội nghị, các thành viên tập trung thảo luận, trao đổi nhiều vấn đề liên quan đến công tác tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận xã hội trong triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; vận động con em thôn Tiến Sơn, xã Quỳnh Tam đến trường; sắp xếp tổ chức, kiện toàn bộ máy, bảo đảm biên chế hoạt động; chăm lo an sinh xã hội, bảo đảm quyền và lợi ích chính đáng của Nhân dân…

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Văn Thành trao đổi một số cơ chế, chính sách hỗ trợ, đồng hành với hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, trong đó có chuyển đổi số; đồng thời đề xuất tăng cường tuyên truyền, vận động con em thôn Tiến Sơn trở lại trường học tập. Ảnh: Mai Hoa

Tập trung triển khai các hoạt động an sinh xã hội

Kết luận hội nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy Võ Thị Minh Sinh ghi nhận những nỗ lực của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong tăng cường phối hợp, tạo sức mạnh tổng hợp, với kết quả thực hiện nhiệm vụ ngày càng rõ nét; đồng thời chỉ rõ một số hạn chế và yêu cầu tiếp tục sâu sát cơ sở, kịp thời nắm bắt, phản ánh tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân; tăng cường đổi mới công tác tuyên truyền, vận động theo phương thức truyền thống, kết hợp đẩy mạnh tuyên truyền trên các nền tảng số, góp phần củng cố niềm tin, tăng sự đồng thuận xã hội, thúc đẩy việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2026.

Đồng chí Võ Thị Minh Sinh cũng nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm trong quý IV, trong đó tập trung triển khai các hoạt động an sinh xã hội với phương thức tuyên truyền, vận động và sử dụng hiệu quả nguồn lực huy động rõ nét hơn nữa, nhất là người nghèo, yếu thế.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Võ Thị Minh Sinh kết luận tại hội nghị. Ảnh: Mai Hoa

Tiếp tục hoàn thiện tổ chức và phương thức hoạt động sau sắp xếp, trọng tâm là chuyển công tác dân vận về Đảng ủy MTTQ, đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở; quan tâm hướng dẫn phương thức hoạt động và vận hành của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội ở cơ sở.

Đẩy mạnh chuyển đổi số trong các nội dung hoạt động, giao Hội Nông dân tỉnh tổ chức “Phiên chợ số” trong quý IV/2026, đồng thời đề nghị Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội chủ động đăng ký các nội dung triển khai có tính tác động lan toả sâu sắc.

Cùng với đó, giao Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh chủ động xây dựng quy chế phối hợp giữa Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội với các hội quần chúng được Đảng và Nhà nước giao nhiệm vụ; đồng thời, phối hợp với UBND tỉnh xây dựng kế hoạch thực hiện Chương trình “Sắc Xuân vùng cao - Ấm tình đồng bào” và Chương trình “Nghĩa tình dòng Lam – Xuân Đinh Mùi 2027”.

Phó Bí thư Tỉnh uỷ cũng tiếp thu, giải đáp một số vấn đề được Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội kiến nghị, đề xuất liên quan đến biên chế, cơ chế, chính sách và điều kiện hoạt động, trong đó có công tác chuyển đổi số.