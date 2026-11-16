Đồng chí Võ Nguyên Nam dự Ngày hội Đại đoàn kết tại đặc khu Kiên Hải

Các hộ gia đình ký cam kết thực hiện mô hình “Khu dân cư xanh - sạch - đẹp”.

Phát biểu tại ngày hội, đồng chí Võ Nguyên Nam chúc mừng những kết quả cán bộ, nhân dân ấp I đạt được; đồng thời đề nghị địa phương tiếp tục củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy vai trò chủ thể của nhân dân trong xây dựng khu dân cư.

Đồng chí lưu ý địa phương quan tâm phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, bảo đảm sinh kế bền vững; xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, bảo vệ môi trường biển, giữ gìn an ninh trật tự và chủ quyền biển, đảo. Cán bộ ấp cần gần dân, sát dân, lắng nghe và giải quyết kịp thời những vấn đề chính đáng của người dân.

Đồng chí Võ Nguyên Nam (thứ sáu, từ phải qua) và lãnh đạo đặc khu Kiên Hải trao quà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Dịp này, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh An Giang trao 10 phần quà cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn; UBND đặc khu Kiên Hải khen thưởng 5 hộ gia đình có thành tích xuất sắc trong cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.