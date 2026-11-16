Đồng chí Võ Nguyên Nam dự Ngày hội Đại đoàn kết tại đặc khu Kiên Hải
Ngày 16/11, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh An Giang Võ Nguyên Nam, dự Ngày Văn hóa Việt Nam và Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026 tại ấp I, đặc khu Kiên Hải. Đây là địa bàn được tỉnh chọn tổ chức ngày hội điểm.
Phát biểu tại ngày hội, đồng chí Võ Nguyên Nam chúc mừng những kết quả cán bộ, nhân dân ấp I đạt được; đồng thời đề nghị địa phương tiếp tục củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy vai trò chủ thể của nhân dân trong xây dựng khu dân cư.
Đồng chí lưu ý địa phương quan tâm phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, bảo đảm sinh kế bền vững; xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, bảo vệ môi trường biển, giữ gìn an ninh trật tự và chủ quyền biển, đảo. Cán bộ ấp cần gần dân, sát dân, lắng nghe và giải quyết kịp thời những vấn đề chính đáng của người dân.
Dịp này, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh An Giang trao 10 phần quà cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn; UBND đặc khu Kiên Hải khen thưởng 5 hộ gia đình có thành tích xuất sắc trong cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.
Nguồn An Giang: https://baoangiang.com.vn/dong-chi-vo-nguyen-nam-du-ngay-hoi-dai-doan-ket-tai-dac-khu-kien-hai-a502652.html