Đồng chí Võ Nguyên Nam dự Ngày hội Đại đoàn kết tại ấp Phước Thạnh

Các tập thể, cá nhân tiêu biểu được biểu dương, khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong xây dựng cộng đồng dân cư.

Các hộ nghèo, khó khăn trên địa bàn nhận quà trong ngày hội.

Ấp Phước Thạnh hiện có 895 hộ với 3.762 nhân khẩu. Thời gian qua, nhân dân trong ấp luôn đoàn kết thực hiện tốt các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước.

Nổi bật, ấp có 880/895 hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa, chiếm 98,32%; vận động xây dựng 1 căn nhà Đại đoàn kết, trao tặng gần 5 tấn gạo cùng hàng chục triệu đồng chăm lo hộ nghèo, khó khăn; duy trì hiệu quả các câu lạc bộ văn hóa, thể thao và giữ vững an ninh trật tự tại cơ sở.

Dịp này, ban tổ chức đã biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu và trao 30 suất quà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh An Giang Võ Nguyên Nam phát biểu tại ngày hội.

Phát biểu tại ngày hội, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh An Giang Võ Nguyên Nam biểu dương những nỗ lực của cấp ủy, chính quyền và nhân dân ấp Phước Thạnh trong xây dựng cộng đồng dân cư đoàn kết, tiến bộ.

Thời gian tới, đồng chí đề nghị địa phương tiếp tục củng cố sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, đổi mới nội dung hoạt động, sát dân, gần dân; nâng cao chất lượng các phong trào thi đua gắn với phát triển kinh tế, chăm lo an sinh xã hội và xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, nghĩa tình.