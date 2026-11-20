Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Các cơ quan Đảng tỉnh An Giang Võ Nguyên Nam trao giấy khen của Sở Giáo dục và Đào tạo cho Trường THPT Nguyễn Hiền.

Lãnh đạo phường Bình Đức trao danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở và giấy khen cho các cá nhân.

Tại buổi họp mặt, đại biểu, thầy cô giáo và học sinh cùng ôn lại truyền thống Ngày Nhà giáo Việt Nam, tri ân những đóng góp của các thế hệ nhà giáo.

Dịp này, Trường THPT Nguyễn Hiền được Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang tặng giấy khen vì có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua chuyên đề “Nhà trường xanh, Trường học sạch” năm học 2025 - 2026.

Ngoài ra, 22 cá nhân được trao danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở và 6 giáo viên được tặng giấy khen vì có thành tích trong thực hiện nhiệm vụ năm học 2025 - 2026.