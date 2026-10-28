Đồng chí Võ Khắc Thái giữ chức Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Anh Tuấn chúc mừng đồng chí Võ Khắc Thái. (Ảnh: VIỆT DŨNG)

Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Bùi Thanh Nhân, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh.

Theo quyết định, Ban Thường vụ Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam quyết định công nhận kết quả bầu cử chức danh Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 đối với đồng chí Võ Khắc Thái, Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh.

Trước đó, tại hội nghị Ban Chấp hành (phiên đột xuất) nhiệm kỳ 2025-2030 Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh đã bầu đồng chí Võ Khắc Thái làm Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Anh Tuấn nhấn mạnh, Thành phố Hồ Chí Minh là địa phương có địa bàn rộng, số lượng đoàn viên công đoàn lớn nhất cả nước. Do đó, trong tổ chức hoạt động, Liên đoàn Lao động thành phố cần gắn với nhiệm vụ và yêu cầu phát triển của thành phố; tập trung lo những nhiệm vụ sát sườn của công nhân, người lao động, quan tâm các hoạt động chăm sóc sức khỏe cho người lao động, bảo đảm nhà ở và các vấn đề liên quan an toàn vệ sinh lao động. Tổ chức công đoàn thành phố cũng cần tiếp tục là nơi tạo ra những mô hình điểm, cách làm mới trong chăm lo tốt nhất đời sống người lao động.

Chúc mừng đồng chí Võ Khắc Thái nhận nhiệm vụ mới, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Anh Tuấn tin tưởng đồng chí Võ Khắc Thái cùng Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động Thành phố sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, bản lĩnh, sáng tạo, nghĩa tình và tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian tới.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Võ Khắc Thái khẳng định sẽ nỗ lực trong công tác, cùng Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động Thành phố đoàn kết, thống nhất thực hiện thắng lợi nghị quyết nhiệm kỳ 2025-2030, tổ chức các hoạt động chăm lo đời sống đoàn viên, người lao động một cách tốt nhất.

Đồng chí Võ Khắc Thái sinh năm 1967, quê quán tỉnh Tiền Giang (nay là tỉnh Đồng Tháp); có trình độ: Cử nhân Hành chính, Cao cấp lý luận Chính trị.

Đồng chí từng giữ các chức vụ: Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 3, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 3 (trước đây).

Năm 2020, đồng chí giữ chức Bí thư Quận ủy Quận 7 (trước đây), sau đó được điều động giữ chức Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh khóa XII, nhiệm kỳ 2023-2028.

Sau ngày 1/7/2025, đồng chí là Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh.