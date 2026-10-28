Đồng chí Võ Khắc Thái giữ chức Chủ tịch LĐLĐ TPHCM

Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Anh Tuấn trao quyết định đến đồng chí Võ Khắc Thái. Ảnh: VIỆT DŨNG

Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam; Bùi Thanh Nhân, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM.

Theo quyết định, Ban Thường vụ Tổng LĐLĐ Việt Nam quyết định công nhận kết quả bầu cử chức danh Chủ tịch LĐLĐ TPHCM khoá I, nhiệm kỳ 2025-2030, đối với đồng chí Võ Khắc Thái, Ủy viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ TPHCM.

Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Anh Tuấn chúc mừng đồng chí Võ Khắc Thái. Ảnh: VIỆT DŨNG

Trước đó, tại hội nghị Ban Chấp hành (phiên đột xuất) nhiệm kỳ 2025-2030 LĐLĐ TPHCM đã bầu đồng chí Võ Khắc Thái làm Chủ tịch LĐLĐ TPHCM khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Phát biểu giao nhiệm vụ, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Anh Tuấn chúc mừng đồng chí Võ Khắc Thái nhận được sự tín nhiệm của Ban Thường vụ LĐLĐ TPHCM. Đồng chí tin tưởng tân Chủ tịch LĐLĐ TPHCM cùng Ban Thường vụ LĐLĐ Thành phố tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, bản lĩnh, sáng tạo, nghĩa tình và tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian tới.

Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Anh Tuấn phát biểu giao nhiệm vụ. Ảnh: VIỆT DŨNG

Theo Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, TPHCM là địa phương có địa bàn rộng, số lượng đoàn viên công đoàn lớn nhất cả nước. Do đó, trong tổ chức hoạt động, LĐLĐ TPHCM cần gắn nhiệm vụ và yêu cầu phát triển của thành phố; tập trung lo những nhiệm vụ sát sườn của công nhân, người lao động. Đặc biệt, quan tâm các hoạt động chăm sóc sức khỏe cho người lao động, đảm bảo nhà ở và các vấn đề liên quan an toàn vệ sinh lao động. Ngoài ra, tổ chức công đoàn TPHCM cũng cần tiếp tục là nơi tạo ra những mô hình điểm, cách làm mới trong chăm lo tốt nhất đời sống người lao động.

Chủ tịch LĐLĐ TPHCM Võ Khắc Thái phát biểu nhận nhiệm vụ. Ảnh: VIỆT DŨNG

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Chủ tịch LĐLĐ TPHCM Võ Khắc Thái khẳng định sẽ nỗ lực trong công tác, cùng Ban Thường vụ, Ban Chấp hành LĐLĐ TPHCM đoàn kết, thống nhất thực hiện thắng lợi nghị quyết nhiệm kỳ 2025-2030. Trong đó có việc sẽ tổ chức các hoạt động chăm lo đời sống đoàn viên, người lao động một cách tốt nhất.

Các đồng chí lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam và TPHCM chúc mừng đồng chí Võ Khắc Thái. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đồng chí Võ Khắc Thái sinh năm 1967, quê quán tỉnh Tiền Giang (nay là tỉnh Đồng Tháp); có trình độ: Cử nhân Hành chính, Cao cấp lý luận Chính trị. Đồng chí từng giữ các chức vụ: Phó Chủ tịch UBND quận 3 (trước đây), Chủ tịch UBND quận 3 (trước đây). Năm 2020, đồng chí giữ chức Bí thư Quận ủy quận 7 (trước đây), sau đó được điều động giữ chức Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch LĐLĐ TPHCM khóa XII, nhiệm kỳ 2023-2028. Sau ngày 1-7-2025, đồng chí là Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ TPHCM. Đồng chí được tặng Huân chương lao động hạng Ba năm 2019.