Đồng chí Võ Khắc Thái được bầu giữ chức Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh

Đồng chí Võ Khắc Thái, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030, ra mắt tại hội nghị. (Ảnh: VIỆT DŨNG)

Trưa cùng ngày, Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã tổ chức lễ trao quyết định cán bộ.

Theo đó, Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh quyết định điều động, phân công, bổ nhiệm đồng chí Bùi Thanh Nhân, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố làm Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Võ Khắc Thái gửi lời cảm ơn sự tin tưởng của Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động thành phố và mong nhận được sự ủng hộ của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động thành phố và lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Đồng chí cũng cho biết, sẽ nỗ lực hết mình ở cương vị công tác mới, góp phần cùng Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động thành phố thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy và các Nghị quyết Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam (nhiệm kỳ 2026-2031), Đại hội I Công đoàn Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2025-2030.

Đồng chí Võ Khắc Thái sinh năm 1967, quê quán huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang (trước đây), trình độ Cử nhân Hành chính, Cao cấp lý luận chính trị.

Đồng chí từng giữ các chức vụ: Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 3 (trước đây); Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 3 (trước đây).

Năm 2020, đồng chí giữ chức Bí thư Quận ủy Quận 7 (trước đây), sau đó được điều động giữ chức Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh khóa XII, nhiệm kỳ 2023-2028.

Từ tháng 7/2025, đồng chí giữ chức Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh.