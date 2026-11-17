Quang cảnh Hội nghị.

Trước đó, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức Hội nghị, tiến hành bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 đối với đồng chí Vi Văn Nghĩa, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy UBND tỉnh.

Các đại biểu biểu quyết thực hiện quy trình bầu chức danh Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.

Căn cứ quy định của Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng, các đồng chí Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã tiến hành bỏ phiếu bầu chức danh Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, nhiệm kỳ 2025-2030.

Kết quả, đồng chí Vi Văn Nghĩa được 100% số Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy có mặt tại Hội nghị bỏ phiếu tín nhiệm bầu giữ chức Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Đại diện Ban kiểm phiếu công bố kết quả bầu Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Hoàng Thu Trang, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhấn mạnh: Đồng chí Vi Văn Nghĩa đã có nhiều kinh nghiệm, bản lĩnh vững vàng, trải qua nhiều vị trí công tác.

Đồng chí Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy bày tỏ tin tưởng đồng chí Vi Văn Nghĩa sẽ tiếp tục phát huy năng lực, kinh nghiệm, tinh thần trách nhiệm, giữ vững nguyên tắc, kỷ luật của Đảng, nhanh chóng nắm bắt nhiệm vụ, cùng tập thể Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, thực hiện tốt công tác tham mưu và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng.