Đồng chí Vi Đức Thọ dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại bản Chim Hạ, xã Pắc Ngà

Toàn cảnh Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại bản Chim Hạ, xã Pắc Ngà

Đồng chí Vi Đức Thọ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh phát biểu tại ngày hội

Các đại biểu dự ngày hội

Bản Chim Hạ có diện tích tự nhiên 996,3 ha, với 187 hộ, 989 nhân khẩu, chủ yếu là đồng bào dân tộc Thái. Năm 2026, mặc dù còn nhiều khó khăn, nhân dân trong bản đã phát huy tinh thần đoàn kết, tích cực phát triển sản xuất, từng bước nâng cao đời sống. Tổng diện tích gieo trồng đạt trên 300 ha; chăn nuôi tiếp tục được duy trì ổn định với 69 con trâu, 546 con bò, 32 con ngựa, 360 con lợn và 380 con gia cầm. Nhờ đó, cuối năm 2026, bản giảm được 7 hộ nghèo, đưa số hộ nghèo toàn bản xuống còn 37 hộ và 13 hộ cận nghèo.

Đồng chí Vi Đức Thọ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tặng quà nhân dân bản Chim Hạ xã Pắc Ngà

Cùng với phát triển kinh tế, đời sống văn hóa, giữ gìn vệ sinh môi trường, bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc được nhân dân tích cực hưởng ứng. Năm 2026, bản có 150/187 hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa. Năm 2027, bản phấn đấu giảm thêm 6 hộ nghèo, nâng tỷ lệ gia đình văn hóa lên 85% và sớm hoàn thiện quy ước, hương ước mới.

Ký kết giao ước thi đua yêu nước, xây dựng khu dân cư đoàn kết, ấm no, hạnh phúc năm 2027

Phát biểu tại ngày hội, đồng chí Vi Đức Thọ ghi nhận, biểu dương những nỗ lực và kết quả nhân dân bản Chim Hạ đạt được trong phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Đồng chí mong muốn cấp ủy, ban quản lý bản tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt, vận động nhân dân đoàn kết, chủ động áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, phát triển các mô hình kinh tế phù hợp, từng bước nâng cao thu nhập, giảm nghèo bền vững; đồng thời giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống, xây dựng bản ngày càng phát triển.

Nhân dịp này, thay mặt Thường trực Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, đồng chí Vi Đức Thọ đã tặng quà, động viên nhân dân bản Chim Hạ tiếp tục đoàn kết, chung sức xây dựng cộng đồng ngày càng ấm no, tiến bộ.

Đồng chí Vi Đức Thọ vui ngày hội hội cùng bà con nhân dân bản Chim Hạ, xã Pắc Ngà

Đồng chí Vi Đức Thọ tham gia các trò chơi trong ngày hội

Sau phần lễ, nhân dân trong bản cùng tham gia các hoạt động giao lưu văn nghệ, thể thao và trò chơi dân gian trong không khí vui tươi, phấn khởi. Ngày hội không chỉ là dịp thắt chặt tình đoàn kết, gắn bó trong cộng đồng mà còn góp phần khơi dậy niềm tự hào, ý thức trách nhiệm của mỗi người dân trong gìn giữ bản sắc văn hóa, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.