Đồng chí Vi Đức Thọ dự Lễ trao Huy hiệu Đảng tại xã Tường Hạ và Gia Phù

Đồng chí Vi Đức Thọ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh phát biểu tại buổi lễ

Đồng chí Vi Đức Thọ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh phát biểu tại buổi lễ

Đồng chí Vi Đức Thọ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh trao huy hiệu 65 năm tuổi đảng và huy hiệu 60 năm tuổi đảng cho các đảng viên xã Tường Hạ

Trong đợt trao tặng Huy hiệu Đảng ngày 7/11, Đảng bộ xã Tường Hạ có 12 đảng viên vinh dự được Ban Thường vụ Tỉnh ủy quyết định trao huy hiệu Đảng. Trong đó, 1 đồng chí nhận Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng, 2 đồng chí nhận Huy hiệu 60 năm, 4 đồng chí nhận Huy hiệu 40 năm và 5 đồng chí nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.

Lãnh đạo xã Tường Hạ trao huy hiệu 40 năm tuổi đảng cho các đảng viên .

Lãnh đạo xã Tường Hạ trao huy hiệu 30 và 35 tuổi đảng cho các đảng viên

Tại xã Gia Phù, đồng chí Vi Đức Thọ đã trao Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng cho đảng viên Lò Văn Ôn (sinh năm 1933, kết nạp Đảng năm 1961), hiện sinh hoạt tại Chi bộ bản Bùa Chung. Đây là sự ghi nhận quá trình cống hiến bền bỉ, lòng trung thành với lý tưởng của Đảng và những đóng góp của đồng chí Lò Văn Ôn trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Đồng chí Vi Đức Thọ, trao Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng cho đảng viên Lò Văn Ôn, hiện đang sinh hoạt tại Chi bộ bản Bùa Chung, xã Gia Phù

Lãnh đạo xã Gia Phù tặng quà cho đảng viên Lò Văn Ôn, sinh hoạt tại Chi bộ bản Bùa Chung

Đồng chí Vi Đức Thọ chúc mừng các đảng viên vinh dự được nhận phần thưởng cao quý của Đảng; đồng thời khẳng định, Huy hiệu Đảng không chỉ là niềm tự hào của cá nhân, gia đình mỗi đảng viên mà còn là niềm vinh dự chung của Đảng bộ địa phương, ghi nhận quá trình cống hiến bền bỉ, kiên trung của các thế hệ đảng viên đối với sự nghiệp cách mạng và sự phát triển của quê hương Sơn La.

Đồng chí mong muốn các đảng viên tiếp tục phát huy phẩm chất tiên phong, gương mẫu, đóng góp trí tuệ, kinh nghiệm xây dựng tổ chức cơ sở đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh; đồng thời luôn là tấm gương sáng về bản lĩnh chính trị, đạo đức, lối sống để thế hệ trẻ học tập, noi theo