Đồng chí Văn Thị Bạch Tuyết trao Huy hiệu Đảng tại xã Tân Nhựt

Đợt này, Đảng ủy xã Tân Nhựt trao tặng Huy hiệu Đảng đến 17 đảng viên. Trong đó, 1 đồng chí nhận Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng, 2 đồng chí nhận Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng; 2 đồng chí nhận Huy hiệu 35 năm tuổi Đảng và 12 đồng chí nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Tân Nhựt Hà Phước Thắng nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.

Đồng chí Văn Thị Bạch Tuyết trao Huy hiệu Đảng đến đồng chí Hà Phước Thắng. Ảnh: LÊ THOA

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Đảng ủy xã Tân Nhựt Hà Phước Thắng cho biết 17 đảng viên được trao tặng Huy hiệu Đảng đều là những đảng viên tiêu biểu trong quá trình công tác, rèn luyện và phấn đấu; đóng góp thiết thực cho sự nghiệp xây dựng, phát triển địa phương; là tấm gương sáng để cán bộ, đặc biệt là thế hệ trẻ noi theo.

Đồng chí Hà Phước Thắng phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: LÊ THOA

Nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng, đồng chí Hà Phước Thắng bày tỏ niềm tự hào khi được viết tiếp truyền thống cách mạng của gia đình. Trải qua 30 năm đứng trong hàng ngũ của Đảng, đồng chí luôn nhận được sự dìu dắt, giúp đỡ nhiệt tình từ các lão thành cách mạng, lãnh đạo, đồng chí, đồng nghiệp để có điều kiện hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được giao.

Bí thư Đảng ủy xã Tân Nhựt hứa trước lãnh đạo thành phố và toàn thể Đảng bộ xã sẽ tiếp tục gương mẫu rèn luyện, phấn đấu học tập, tích cực đóng góp xây dựng Đảng bộ, chính quyền xã Tân Nhựt và TPHCM ngày càng văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Đồng chí Văn Thị Bạch Tuyết trao tặng huy hiệu Đảng tại xã Tân Nhựt. Ảnh: LÊ THOA

Đại diện thế hệ trẻ, Bí thư Chi đoàn Trường THCS Tân Túc Nguyễn Thanh Sang cam kết nỗ lực học tập, rèn luyện, chủ động đổi mới tư duy, nâng cao năng lực, dám nhận nhiệm vụ khó, không ngại việc mới. Qua đó, cố gắng để mỗi việc làm, mỗi kết quả công tác đều thể hiện trách nhiệm của người đảng viên, góp phần xây dựng tổ chức Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh.