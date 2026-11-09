Đồng chí Trương Văn Đạt dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại làng Hlang Ngol

Cùng dự có đại diện Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành, UBND xã Ia Pia cùng cán bộ, người dân làng Hlang Ngol.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trương Văn Đạt phát biểu tại ngày hội. Ảnh: Huy Toàn

Làng Hlang Ngol được thành lập trên cơ sở hợp nhất 3 làng: Ó, Hlang Ngol, Siu và thôn 4. Hiện làng có 716 hộ với 3.020 nhân khẩu, thuộc 6 dân tộc cùng sinh sống, gồm: Jrai, Kinh, Tày, Nùng, Mường và H're. Trong đó, đồng bào Jrai chiếm 64,66% với 463 hộ, 2.154 nhân khẩu. Hiện làng còn 248 hộ nghèo và cận nghèo, chiếm 34,63%.

Tại ngày hội, các đại biểu và người dân đã cùng ôn lại truyền thống 96 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2026); đánh giá kết quả thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước năm 2026 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2027.

Năm 2026, Ban Công tác Mặt trận làng đã phối hợp với các đoàn thể đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân đoàn kết, phát triển kinh tế, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, hỗ trợ nhau về ngày công, cây giống và kinh nghiệm làm ăn.

Các phong trào xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng nông thôn mới được người dân tích cực hưởng ứng; nhiều hộ tự nguyện hiến đất, đóng góp công sức làm đường giao thông.

Vai trò của già làng, người có uy tín tiếp tục được phát huy trong vận động nhân dân chấp hành chủ trương, chính sách và giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trương Văn Đạt trao 120 triệu đồng của Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh hỗ trợ xây dựng 2 căn nhà Đại đoàn kết cho người dân làng Hlang Ngol. Ảnh: Huy Toàn

Phát biểu tại ngày hội, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trương Văn Đạt biểu dương những kết quả làng Hlang Ngol đạt được, nổi bật là giảm 42 hộ nghèo so với năm 2025; đồng thời ghi nhận vai trò của Ban Công tác Mặt trận, già làng, người có uy tín trong củng cố khối đại đoàn kết sau sáp nhập.

Đồng chí Trương Văn Đạt đề nghị thời gian tới, làng tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, tương trợ giữa các dân tộc; vận động người dân đổi mới phương thức sản xuất, ứng dụng khoa học kỹ thuật, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, liên kết sản xuất và sử dụng hiệu quả các nguồn vốn chính sách.

Đặc biệt, cần tập trung các giải pháp giảm nghèo bền vững, phấn đấu đến năm 2030 không còn hộ nghèo, cận nghèo; quan tâm chăm lo việc học của trẻ em, giữ gìn bản sắc văn hóa, xóa bỏ hủ tục, bảo vệ môi trường và bảo đảm an ninh trật tự.

Ban Tổ chức biểu dương, khen thưởng các gia đình tiêu biểu năm 2026 của làng Hlang Ngol. Ảnh: Huy Toàn

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh cũng lưu ý việc tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc cần phát huy vai trò chủ thể của nhân dân, rút gọn phần lễ, dành nhiều thời gian cho giao lưu văn hóa, văn nghệ giữa 6 dân tộc cùng sinh sống; qua đó tăng cường sự gắn bó, sẻ chia và xây dựng cộng đồng dân cư đoàn kết, nghĩa tình.

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trương Văn Đạt trao quà của Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cho nhân dân làng Hlang Ngol; hỗ trợ 120 triệu đồng xây dựng 2 căn nhà Đại đoàn kết và tặng 20 suất quà cho các hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn.

Ban Tổ chức cũng biểu dương, khen thưởng các gia đình tiêu biểu trong lao động, sản xuất, phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa tại làng; UBND xã Ia Pia trao quyết định công nhận danh hiệu Làng văn hóa năm 2026 cho làng Hlang Ngol.

Công an xã Ia Pia nhận đỡ đầu cháu Kpuih Trà (làng Hlang Ngol). Ảnh: Huy Toàn

Dịp này, Công an xã Ia Pia nhận đỡ đầu cháu Kpuih Trà (làng Hlang Ngol) thông qua mô hình “Mẹ đỡ đầu”, với mức hỗ trợ 500.000 đồng/tháng.