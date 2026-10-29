Đồng chí Đặng Hồng Sỹ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng trao quyết định điều động đồng chí Trương Trung Thắng giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy phường Xuân Trường - Đà Lạt, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Tại buổi lễ, đồng chí Tôn Thiện Đồng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc điều động đồng chí Trương Trung Thắng, Phó Giám đốc Sở Xây dựng đến công tác tại Đảng ủy phường Xuân Trường - Đà Lạt; chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy và giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy phường, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Đồng chí Đặng Hồng Sỹ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng, đề nghị đồng chí Trương Trung Thắng nhanh chóng nắm bắt tình hình, phối hợp cùng tập thể Đảng ủy phường thực hiện tốt nhiệm vụ được giao

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đặng Hồng Sỹ đánh giá đồng chí Trương Trung Thắng đã trải qua nhiều vị trí công tác, có kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính, xây dựng. Đây là những nền tảng quan trọng để đồng chí tiếp cận công việc, phát huy năng lực và đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ tại địa phương.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đặng Hồng Sỹ đề nghị đồng chí Trương Trung Thắng nhanh chóng nắm bắt tình hình thực tế, bắt tay vào công việc, phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động phối hợp với tập thể Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy phường trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị được giao.

Đồng chí Trương Trung Thắng, Phó Bí thư Đảng ủy phường, nhiệm kỳ 2025 - 2030 phát biểu nhận nhiệm vụ

Đồng chí Đặng Hồng Sỹ nhấn mạnh, trong bối cảnh tổ chức bộ máy và phương thức hoạt động có những thay đổi, yêu cầu đặt ra đối với đội ngũ cán bộ ngày càng cao. Vì vậy, đồng chí Trương Trung Thắng cần tiếp tục nỗ lực, rèn luyện, phát huy kinh nghiệm và tinh thần trách nhiệm; đồng thời cùng tập thể Đảng ủy phường giữ vững đoàn kết, thống nhất, tập trung lãnh đạo thực hiện hiệu quả các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ theo chỉ đạo của cấp trên.

Quang cảnh lễ công bố về công tác cán bộ tại phường Xuân Trường - Đà Lạt

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đặng Hồng Sỹ cũng đề nghị tập thể Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy phường Xuân Trường - Đà Lạt quan tâm phối hợp, hỗ trợ đồng chí Trương Trung Thắng trong quá trình nhận nhiệm vụ mới, tạo điều kiện để đồng chí phát huy năng lực, cùng tập thể hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Các đại biểu chúc mừng đồng chí Trương Trung Thắng nhận nhiệm vụ tại phường Xuân Trường - Đà Lạt

Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Trương Trung Thắng bày tỏ nhận thức sâu sắc về yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Đồng chí xác định việc được phân công công tác tại địa phương vừa là cơ hội để tiếp tục rèn luyện, trưởng thành, vừa là trách nhiệm lớn trước Đảng bộ và Nhân dân.

Trên cương vị mới, đồng chí hứa sẽ nỗ lực, chủ động học hỏi, phát huy kinh nghiệm công tác, giữ gìn đoàn kết nội bộ và cùng tập thể Đảng ủy phường thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.