Đồng chí Trương Minh Huy Vũ được giới thiệu bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND TPHCM

Tại kỳ họp, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường trình HĐND TPHCM tờ trình giới thiệu bầu đồng chí Trương Minh Huy Vũ, Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển TPHCM, Chủ tịch Cơ quan điều hành Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại TPHCM, ĐBQH khóa XVI, giữ chức Phó Chủ tịch UBND TPHCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031.

Đại biểu bỏ phiếu bầu chức danh Phó Chủ tịch UBND TPHCM. Ảnh: VIỆT DŨNG

Các đại biểu HĐND TPHCM thống nhất với phương án nhân sự được giới thiệu bầu chức danh Phó Chủ tịch UBND TPHCM.

Đồng chí Trương Minh Huy Vũ sinh ngày 17-5-1984. Quê quán: Xã Tân Đông, tỉnh Đồng Tháp. Trình độ: Tiến sĩ chuyên ngành Kinh tế chính trị quốc tế; Thạc sĩ chuyên ngành Khoa học Xã hội - Toàn cầu hóa, quốc tế hóa và quản trị; Cử nhân chuyên ngành Khoa học Xã hội - Châu Âu học; Cao cấp lý luận chính trị.

Đồng chí Trương Minh Huy Vũ được giới thiệu bầu chức Phó Chủ tịch UBND TPHCM. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đồng chí có quá trình công tác như sau:

Từ tháng 11-2011 đến tháng 12-2022: Giảng viên Khoa Quan hệ quốc tế, Phó Trưởng khoa Quan hệ quốc tế, Nghiên cứu viên cao cấp, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu quốc tế Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐHQG TPHCM).

Từ tháng 4-2018 đến tháng 12-2022: Phó Giám đốc, Giám đốc Khu Công nghệ phần mềm, Phó ban Ban đối ngoại và phát triển dự án Đại học Quốc gia TPHCM; Bí thư Chi bộ 10 - Đảng bộ cơ quan, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng ủy cơ quan Đại học Quốc gia TPHCM.

Từ tháng 12-2022 đến nay: Đảng ủy viên, Phó Viện trưởng, Viện trưởng, Bí thư Đảng ủy Viện Nghiên cứu phát triển TPHCM.

Từ tháng 10-2025 đến nay: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM nhiệm kỳ 2025-2030; Chủ tịch Cơ quan điều hành Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại TPHCM.