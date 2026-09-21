Đồng chí Trương Minh Huy Vũ được bầu làm Phó chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh

Theo đó, với tỷ lệ 98,33% đại biểu Hội đồng nhân dân TP Hồ Chí Minh có mặt tại kỳ họp tán thành, đồng chí Trương Minh Huy Vũ, Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển TP Hồ Chí Minh, Chủ tịch Cơ quan điều hành Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại TP Hồ Chí Minh, Đại biểu Quốc hội khóa XVI được bầu giữ chức Phó chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031.

Đồng chí Trương Minh Huy Vũ sinh ngày 17-5-1984, quê quán tại xã Tân Đông, tỉnh Đồng Tháp; trình độ Tiến sĩ chuyên ngành Kinh tế chính trị quốc tế, Thạc sĩ chuyên ngành Khoa học Xã hội - Toàn cầu hóa, quốc tế hóa và quản trị, Cao cấp lý luận chính trị.

Trước khi được Hội đồng nhân dân TP Hồ Chí Minh khóa XI bầu giữ chức vụ Phó chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh, đồng chí Trương Minh Huy Vũ đã kinh qua các chức vụ như: Viện trưởng, Bí thư Đảng ủy Viện Nghiên cứu phát triển TP Hồ Chí Minh, Chủ tịch Cơ quan điều hành Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại TP Hồ Chí Minh, Giám đốc Khu Công nghệ phần mềm, Phó trưởng Ban Đối ngoại và phát triển dự án Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh…

Lãnh đạo Thành ủy, Hội đồng nhân dân và UBND TP Hồ Chí Minh chúc mừng đồng chí Trương Minh Huy Vũ.

Trong chương trình hành động gửi về HĐND TP Hồ Chí Minh, đồng chí Trương Minh Huy Vũ cho rằng, xây dựng và phát triển Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TP Hồ Chí Minh là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, mang tầm chiến lược quốc gia. Đồng chí cam kết tập trung chỉ đạo, điều hành quyết liệt, đưa trung tâm từ giai đoạn khởi tạo nền tảng sang giai đoạn vận hành thực chất, phát sinh dòng vốn và giao dịch thực. Đồng chí còn đưa ra nhiều chủ trương, giải pháp thiết thực đối với lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, ưu đãi nhân tài, hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo và thương mại hóa kết quả nghiên cứu...

Đồng chí Trương Minh Huy Vũ cam kết sẽ tập trung tâm huyết, trí tuệ và tinh thần trách nhiệm, phát huy tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung, cùng tập thể Thành ủy, Hội đồng nhân dân và UBND TP Hồ Chí Minh hành động quyết liệt, biến khát vọng phát triển thành kết quả cụ thể, góp phần xây dựng thành phố trở thành trung tâm tài chính quốc tế, trung tâm đổi mới sáng tạo hàng đầu khu vực, đô thị văn minh, hiện đại, nghĩa tình, phát triển bền vững.