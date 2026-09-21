Đồng chí Trương Minh Huy Vũ được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh

Lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh chúc mừng đồng chí Trương Minh Huy Vũ. (Ảnh: THẾ ANH)

Đồng chí Trương Minh Huy Vũ sinh ngày 17/5/1984. Quê quán: xã Tân Đông, tỉnh Đồng Tháp. Trình độ: Tiến sĩ chuyên ngành Kinh tế chính trị quốc tế; Thạc sĩ chuyên ngành Khoa học Xã hội-Toàn cầu hóa, quốc tế hóa và quản trị; Cử nhân chuyên ngành Khoa học Xã hội-châu Âu học; Cao cấp lý luận chính trị.

Quá trình công tác của đồng chí Trương Minh Huy Vũ như sau:

Từ tháng 11/2011 đến tháng 12/2022: Giảng viên khoa Quan hệ quốc tế, Phó Trưởng Khoa Quan hệ quốc tế, Nghiên cứu viên cao cấp, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu quốc tế Trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh).

Các đại biểu bỏ phiếu bầu chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố. (Ảnh: THẾ ANH)

Từ tháng 4/2018 đến tháng 12/2022: Phó Giám đốc, Giám đốc Khu Công nghệ phần mềm, Phó Ban đối ngoại và phát triển dự án Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh; Bí thư Chi bộ 10-Đảng bộ cơ quan, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng ủy cơ quan Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.

Từ tháng 12/2022 đến nay: Đảng ủy viên, Phó Viện trưởng, Viện trưởng, Bí thư Đảng ủy Viện Nghiên cứu phát triển Thành phố Hồ Chí Minh.

Từ tháng 10/2025 đến nay: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2025-2030; Chủ tịch Cơ quan điều hành Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh.