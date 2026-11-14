Đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết dâng hương tại di tích Ban Tuyên huấn Trung ương

Đón tiếp và đi cùng đoàn có đồng chí Hầu A Lềnh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh và xã Tân Trào.

Các đại biểu dâng hương tại di tích Ban Tuyên huấn Trung ương. Ảnh: Thanh Phúc.

Đồng chí Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương thắp hương tưởng niệm tại Khu di tích Ban Tuyên huấn Trung ương. Ảnh: Văn Nghị.

Đồng chí Hầu A Lềnh, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy thắp hương tưởng niệm tại Khu di tích Ban Tuyên huấn Trung ương. Ảnh: Văn Nghị.

Tại di tích, trong không khí trang nghiêm, đồng chí Trịnh Văn Quyết cùng các thành viên đoàn công tác đã thành kính dâng hương, tưởng nhớ, tri ân các thế hệ cán bộ ngành Tuyên giáo đã vượt qua muôn vàn khó khăn, gian khổ, đóng góp quan trọng vào sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc.

Đồng chí Trịnh Văn Quyết, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương thăm không gian khu di tích Ban Tuyên huấn Trung ương. Ảnh: Thanh Phúc.

Ban Tuyên huấn Trung ương từng ở và làm việc tại thôn Thia, xã Tân Trào từ cuối năm 1949 đến cuối năm 1953, trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp. Đây là giai đoạn cơ quan đã phát huy tốt vai trò tham mưu, giúp Trung ương Đảng lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyên truyền, tư tưởng, văn hóa, giáo dục và huấn luyện; đưa chủ trương, đường lối của Đảng đến với cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân. Trong điều kiện kháng chiến vô cùng khó khăn, gian khổ, cán bộ, nhân viên Ban Tuyên huấn Trung ương luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, ý chí cách mạng, gắn bó mật thiết với Nhân dân, góp phần củng cố niềm tin, tạo sự thống nhất về tư tưởng và hành động, phục vụ đắc lực sự nghiệp kháng chiến, kiến quốc.

Đồng chí Trịnh Văn Quyết, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương thăm hỏi, tặng quà bà Nông Thị Luân. Ảnh: Thanh Phúc.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hầu A Lềnh thăm hỏi và tặng quà bà Nông Thị Luân. Ảnh: Thanh Phúc.

Trải qua gần một thế kỷ xây dựng và phát triển, với nhiều lần kiện toàn tổ chức, đổi tên để phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ trong từng giai đoạn lịch sử, ngành Tuyên giáo luôn giữ vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng trong công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức; góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, củng cố niềm tin của Nhân dân, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Bước vào giai đoạn phát triển mới, trước những yêu cầu đặt ra từ cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, chuyển đổi số và sự phát triển nhanh chóng của không gian mạng, ngành Tuyên giáo tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy, nội dung, phương thức hoạt động; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, chủ động làm chủ không gian mạng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đồng chí Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương tặng quà ông Viên Văn Ngọ, gia đình chính sách tại thôn Thia. Ảnh: Văn Nghị.

Đồng chí Hầu A Lềnh, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tặng quà ông Viên Văn Ngọ, gia đình chính sách tại thôn Thia. Ảnh: Văn Nghị.

Trước anh linh các thế hệ cán bộ đi trước, đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương và Đoàn công tác nguyện tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của ngành; tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và Nhân dân; đoàn kết, nỗ lực rèn luyện, học tập và thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh; xây dựng ngành Tuyên giáo ngày càng vững mạnh, góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa, tạo sự thống nhất về ý chí và hành động trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân.

Nhân dịp này, đồng chí Trịnh Văn Quyết và Đoàn công tác cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã đến thăm, tặng quà 2 gia đình chính sách ở thôn Thia, xã Tân Trào.