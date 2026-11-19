Đồng chí Trần Đăng Quỳnh, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng và tặng hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Đức Toàn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

Các đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ.

Các đại biểu dự Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng.

Dự Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng có các đồng chí: Trần Đăng Quỳnh, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh; Nguyễn Đức Toàn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Cùng dự có các đồng chí Tỉnh ủy viên: Đinh Thị Phượng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Nguyễn Toàn Thắng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Đặng Anh Tuấn, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy.

Tại buổi lễ, lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy công bố Quyết định số 974-QĐ/TU, ngày 25/8/2026 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng đợt 2/9/2026 đối với đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Đức Toàn.

Đồng chí Trần Đăng Quỳnh, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ phát biểu tại Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh Trần Đăng Quỳnh trao tặng Huy hiệu Đảng, tặng hoa chúc mừng đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Đức Toàn.

Phát biểu tại Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh nhấn mạnh, đây là sự ghi nhận của Đảng đối với 30 năm rèn luyện, phấn đấu cống hiến của đảng viên và là niềm vinh dự của Đảng bộ Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Thời gian tới, mong muốn đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Đức Toàn tiếp tục phát huy bề dày kinh nghiệm công tác, cùng tập thể Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy giữ gìn đoàn kết, sâu sát cơ sở, kịp thời tham mưu những vấn đề đặt ra từ thực tiễn nhằm không ngừng nâng cao chất lượng hoạt động, đóng góp vào sự phát triển chung của tỉnh Ninh Bình.

Đồng chí Nguyễn Toàn Thắng, Tỉnh uỷ viên, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Đức Toàn.

Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Đức Toàn phát biểu bày tỏ sự biết ơn chân thành và sâu sắc nhất đối với Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, cá nhân đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; cảm ơn sự dìu dắt, giáo dục của tổ chức Đảng; sự giúp đỡ, chia sẻ chân tình của các đồng chí, đồng nghiệp trong chi bộ, đảng bộ, cơ quan qua các thời kỳ.

Đồng chí Nguyễn Đức Toàn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ phát biểu tại buổi lễ.

Trước cờ Đảng và tổ chức, đồng chí hứa tiếp tục giữ gìn phẩm chất của người đảng viên cộng sản, tuyệt đối trung thành với mục tiêu, lý tưởng của Đảng; không ngừng học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; luôn gương mẫu, giữ gìn sự đoàn kết thống nhất trong nội bộ; tích cực đóng góp sức lực, trí tuệ của mình để xây dựng Đảng bộ Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ngày càng trong sạch, vững mạnh, góp phần hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.