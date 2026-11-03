Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy dự sinh hoạt Chi bộ thôn Bản Hấu

Cùng dự buổi sinh hoạt có lãnh đạo Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh; lãnh đạo xã Tân Văn cùng các đảng viên Chi bộ thôn Bản Hấu.

Các đại biểu dự buổi sinh hoạt

Các đại biểu dự buổi sinh hoạt

Thôn Bản Hấu được thành lập trên cơ sở sáp nhập từ 3 thôn: Nà Pái, Còn Tâử, Còn Nưa. Hiện nay thôn Bản Hấu có 246 hộ, 1.121 nhân khẩu. Chi bộ thôn có 51 đảng viên.

Tại buổi sinh hoạt, các đảng viên được thông tin về tình hình thời sự, những chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước và các nhiệm vụ trọng tâm của địa phương. Chi bộ đã đánh giá kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ tháng 10, thảo luận, đề ra phương hướng, nhiệm vụ tháng 11. Trong đó, tập trung vào công tác xây dựng Đảng; tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới, giữ gìn an ninh trật tự và giải quyết những vấn đề phát sinh tại cơ sở.

Đảng viên phát biểu tại buổi sinh hoạt

Trên tinh thần dân chủ, thẳng thắn, các đảng viên đã tích cực thảo luận, đóng góp ý kiến, làm rõ những kết quả đạt được, chỉ ra khó khăn, hạn chế và đề xuất giải pháp thực hiện nhiệm vụ trong thời gian tới. Trong đó tập trung bàn giải pháp thực hiện nhiệm vụ chính trị tại thôn; việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của cấp trên; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ…

Đồng chí Nguyễn Quốc Khánh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu tại buổi sinh hoạt

Phát biểu tại buổi sinh hoạt, đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ghi nhận tinh thần trách nhiệm của cấp ủy, chi bộ trong duy trì nền nếp sinh hoạt và lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ tại thôn.

Về phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí đề nghị chi bộ tiếp tục phát huy vai trò lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ quan trọng; tuyên truyền, vận động người dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đồng thời tiếp tục quan tâm đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng sinh hoạt; phát huy tinh thần tự phê bình và phê bình, tính tiền phong, gương mẫu của mỗi cán bộ, đảng viên.

Đồng chí cũng đề nghị chi bộ tiếp tục bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đảng viên; tuyên truyền, vận động người dân đoàn kết, tích cực lao động sản xuất, tham gia các phong trào thi đua tại địa phương; đẩy mạnh chuyển đổi số gắn với phát triển kinh tế, thực hiện các nhiệm vụ quan trọng.

Các đảng viên dự buổi sinh hoạt

Đồng chí đề nghị cấp ủy, chính quyền xã chủ động nắm bắt tình hình từ cơ sở, tập trung tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân đối với cấp ủy, chính quyền địa phương.

Đồng chí Nguyễn Quốc Khánh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tặng quà Chi bộ thôn Bản Hấu

Lãnh đạo Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh tặng quà cho đại diện chi bộ

Nhân dịp này, đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và lãnh đạo Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh đã trao tặng các phần quà, động viên Chi bộ thôn Bản Hấu tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.