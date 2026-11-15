Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy dự Ngày hội Đại đoàn kết thôn Đoàn Kết, xã Hồng Phong

Các đại biểu dự ngày hội

Cùng dự có lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh; lãnh đạo xã Hồng Phong cùng đông đảo người dân trong thôn.

Tiết mục văn nghệ tại ngày hội

Tại ngày hội, các đại biểu và người dân đã ôn lại truyền thống 96 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2026); nghe báo cáo kết quả thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước tại khu dân cư năm 2026 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2027.

Người dân tham gia ngày hội

Thôn Đoàn kết được thành lập trên cơ sở sáp nhập các thôn Đoàn kết và thôn Nà Ven, xã Hồng Phong. Toàn thôn có 194 hộ với 876 nhân khẩu. Trong năm 2026, người dân trong thôn đã đoàn kết, tích cực phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa và tham gia các phong trào thi đua. Qua đó đạt được những kết quả tích cực.

Ban Công tác Mặt trận thôn phối hợp với các tổ chức đoàn thể tuyên truyền, vận động người dân phát huy tinh thần tự lực, tự cường, chủ động phát triển kinh tế gia đình, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chăn nuôi, trồng trọt; giúp nhau về ngày công, kinh nghiệm, cây giống, con giống và các điều kiện cần thiết. Nhờ đó đời sống người dân ngày càng được nâng cao. Hiện nay thôn còn 6 hộ nghèo, 11 hộ cận nghèo.

Phong trào xây dựng đời sống văn hóa được người dân tích cực hưởng ứng; qua bình xét năm 2026, toàn thôn có 160/194 hộ đạt danh hiệu "Gia đình văn hóa", chiếm 82,5%. Tình làng nghĩa xóm, tinh thần tương trợ, giúp đỡ nhau trong cộng đồng tiếp tục được phát huy, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc tại khu dân cư.

Đồng chí Nguyễn Quốc Khánh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu tại ngày hội

Phát biểu tại ngày hội, đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ghi nhận, biểu dương những kết quả khu dân cư thôn Đoàn Kết đạt được thời gian qua.

Về phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí đề nghị tiếp tục củng cố, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc; tăng cường tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp người dân; đẩy mạnh phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân. Trong đó, chú trọng khuyến khích phát triển các mô hình sản xuất hiệu quả, hỗ trợ hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn vươn lên, thực hiện giảm nghèo bền vững, không để ai bị bỏ lại phía sau.

Đồng chí cũng đề nghị cấp ủy, chính quyền và người dân quan tâm xây dựng đời sống văn hóa, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc; thực hiện hiệu quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, xây dựng gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa.

Cùng đó, tiếp tục phát huy dân chủ ở cơ sở, lắng nghe và kịp thời giải quyết những tâm tư, nguyện vọng chính đáng của người dân; phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, góp phần củng cố khối đại đoàn kết, xây dựng khu dân cư ngày càng phát triển.

Đồng chí Nguyễn Quốc Khánh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tặng quà cho khu dân cư thôn Đoàn Kết

Đồng chí Nguyễn Quốc Khánh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và các đại biểu tặng quà một số hộ dân thôn Đoàn Kết

Lãnh đạo Sở Dân tộc và Tôn giáo, lãnh đạo Tỉnh đoàn tặng quà cho người có uy tín thôn Đoàn Kết

Lãnh đạo Đảng ủy xã Hồng Phong tặng quà cho khu dân cư thôn Đoàn Kết

Lãnh đạo xã Hồng Phong tặng quà các học sinh trên địa bàn

Nhân dịp này, đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo và các đại biểu đã tặng quà khu dân cư thôn Đoàn Kết; tặng quà cho người có uy tín, các em học sinh và hộ gặp hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thôn.

Người dân tham gia trò chơi "Lày cỏ" tại ngày hội

Người dân tham gia trò chơi "Lày cỏ" tại ngày hội

Sau phần lễ, các đại biểu và người dân cùng tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, trò chơi dân gian.