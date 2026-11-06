Đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đảng viên thuộc Đảng bộ tỉnh Ninh Bình

Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng đợt 7/11/2026 cho đồng chí Lê Vưu.

Dự Lễ trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đồng chí Lê Vưu, đảng viên Chi bộ thôn Đồng Hướng, Đảng bộ xã Quang Thiện, về phía Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Hoàng Trung Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương; Phạm Tất Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các Đoàn thể Trung ương; đại diện lãnh đạo Vụ địa phương I, Văn phòng Ban Tổ chức Trung ương.

Các đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ.

Về phía tỉnh Ninh Bình có các đồng chí: Trần Huy Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Trần Đăng Quỳnh, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Lê Quốc Chỉnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Thanh Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

Các đại biểu dự Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng.

Cùng dự có các đồng chí: Đinh Việt Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Cù Quốc Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh; Phạm Duy Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy; lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh; Thường trực, Ban Thường vụ Đảng ủy xã Quang Thiện.

Đồng chí Đinh Việt Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy công bố Quyết định tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đảng viên Lê Vưu.

Thừa ủy quyền của Ban Bí thư Trung ương Đảng, đồng chí Đinh Việt Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy công bố Quyết định tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng đợt 7/11/2026 cho đảng viên Lê Vưu.

Đồng chí Lê Vưu sinh tháng 2/1925, quê quán xã Quang Thiện, tỉnh Ninh Bình; được kết nạp vào Đảng ngày 4/10/1948, trở thành đảng viên chính thức ngày 4/2/1949. Trong quá trình công tác, đồng chí từng đảm nhiệm nhiều vị trí tại địa phương và trong quân đội, tham gia công tác đoàn thể, xây dựng Đảng, chính quyền và các phong trào ở cơ sở.

Trong đó, từ tháng 12/1945 đến tháng 9/1949, đồng chí tham gia công tác Đoàn Thanh niên, là Chi ủy viên, Trưởng Ban Dân sinh xã, Chính trị viên Trung đội du kích xã Sào Nam (nay là xã Quang Thiện). Từ tháng 10/1949, đồng chí tham gia lực lượng bộ đội, công tác tại Huyện đội Kim Sơn; trải qua các vị trí chiến sĩ, Tiểu đội phó, Tiểu đội trưởng, Trung đội trưởng và một số nhiệm vụ công tác chính trị trong lực lượng vũ trang. Sau khi nghỉ hưu, đồng chí tiếp tục tham gia công tác tại địa phương: công tác Mặt trận Tổ quốc, Hội Cựu chiến binh, Hội Người cao tuổi xã Đồng Hướng.

Với những đóng góp trong quá trình công tác, đồng chí Lê Vưu đã được Đảng, Nhà nước trao tặng Huân chương Kháng chiến chống Mỹ hạng Nhất, Huy chương Chiến thắng hạng Nhất, Huy chương Chiến sĩ vẻ vang hạng Nhất, hạng Nhì cùng nhiều bằng khen, giấy khen.

Đồng chí Trần Huy Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng đồng chí Lê Vưu.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng và phát biểu chúc mừng đồng chí Lê Vưu.

Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương phát biểu tại Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng.

Đồng chí nhấn mạnh, trong đợt 7/11 này, Đảng bộ tỉnh Ninh Bình có 3.428 đảng viên được tặng Huy hiệu Đảng, trong đó có 15 đồng chí vinh dự được Ban Bí thư quyết định tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng. Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng là phần thưởng đặc biệt cao quý, ghi nhận chặng đường dài phấn đấu, rèn luyện, cống hiến và giữ trọn lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, với Tổ quốc và Nhân dân.

Đối với đồng chí Lê Vưu, phần thưởng này là sự ghi nhận quá trình phấn đấu, rèn luyện và cống hiến trọn đời cho sự nghiệp cách mạng. Điều đáng quý là sau khi nghỉ hưu, trở về quê hương, đồng chí vẫn tích cực tham gia các hoạt động tại địa phương, luôn giữ gìn phẩm chất người đảng viên, sống gương mẫu, nghĩa tình, gần gũi với Nhân dân và có trách nhiệm với cộng đồng.

Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương thăm hỏi, động viên đồng chí Lê Vưu.

Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc trân trọng ghi nhận và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những cống hiến quý báu của đồng chí Lê Vưu cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc. Cuộc đời và quá trình hoạt động của đồng chí là một tấm gương đẹp về tinh thần yêu nước, ý chí cách mạng, trách nhiệm và sự thủy chung với Đảng, là bài học quý để cán bộ, đảng viên, thế hệ trẻ và con cháu hôm nay học tập, noi theo.

Nhân dịp này, đồng chí đề nghị Đảng bộ, Chính quyền tỉnh Ninh Bình và cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm, chăm lo chu đáo đời sống vật chất, tinh thần đối với các đồng chí lão thành cách mạng, người có công, đảng viên cao tuổi Đảng; trân trọng, lắng nghe những ý kiến tâm huyết, kinh nghiệm quý báu của các đồng chí; đồng thời gìn giữ và lan tỏa những tấm gương cống hiến để giáo dục truyền thống, bồi đắp niềm tin và trách nhiệm cho các thế hệ hôm nay và mai sau.

Đồng chí chúc đồng chí Lê Vưu luôn mạnh khỏe, trường thọ, tiếp tục là tấm gương sáng, là chỗ dựa tinh thần quý báu của gia đình, cấp ủy, chính quyền và Nhân dân địa phương; tiếp tục truyền cho các thế hệ con cháu niềm tin son sắt với Đảng, tình yêu quê hương, đất nước và những phẩm chất cao đẹp của người đảng viên cộng sản.

Lãnh đạo xã Quang Thiện tặng hoa chúc mừng đồng chí Lê Vưu.

Cũng tại buổi lễ, đại diện gia đình đồng chí Lê Vưu trân trọng cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo tỉnh và cấp ủy, chính quyền địa phương đối với đảng viên lão thành. Đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục gìn giữ, phát huy truyền thống cách mạng của các thế hệ đi trước; động viên con cháu sống gương mẫu, chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực học tập, lao động và đóng góp xây dựng quê hương.

* Chiều 6/11, Đảng bộ tỉnh Ninh Bình đã tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng đợt 7/11/2026 cho đồng chí Lê Duy Bỉnh, đảng viên Chi bộ Tổ dân phố Quan Nha (Đảng bộ phường Duy Tiên) tại nhà riêng đồng chí.

Các đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ.

Dự Lễ trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đồng chí Lê Duy Bỉnh, có các đồng chí: Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Hoàng Trung Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương; Phạm Tất Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các Đoàn thể Trung ương; Trần Huy Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Lê Quốc Chỉnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Thanh Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

Các đại biểu dự Lễ trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đảng viên Lê Duy Bỉnh.

Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Đinh Việt Dũng, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Phạm Duy Hưng, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy; Đại tá Cù Quốc Thắng, Giám đốc Công an tỉnh; đại diện lãnh đạo Vụ Địa phương 1, Văn phòng Ban Tổ chức Trung ương; lãnh đạo một số ban, ngành trong tỉnh; đại diện Thường trực Đảng ủy phường Duy Tiên và gia đình đồng chí Lê Duy Bỉnh.

Đồng chí Đinh Việt Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy công bố Quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đồng chí Lê Duy Bỉnh.

Đồng chí Lê Duy Bỉnh sinh ngày 15/8/1929, được kết nạp Đảng ngày 15/10/1948; ngày vào Đảng chính thức 7/2/1949, hiện sinh hoạt Đảng tại Chi bộ Tổ dân phố Quan Nha, thuộc Đảng bộ phường Duy Tiên, tỉnh Ninh Bình.

Đồng chí Lê Duy Bỉnh tham gia cách mạng từ rất sớm, sau đó chuyển về công tác tại ngành công an; công tác tại Trường Bồi dưỡng chính trị Bộ Nội vụ và nghỉ hưu tại quê nhà. Trong quá trình hoạt động cách mạng, cũng như công tác, đồng chí Lê Duy Bỉnh luôn giữ gìn phẩm chất của người cán bộ, đảng viên, đảm nhiệm nhiều vị trí công tác và nhiều cơ quan, đơn vị. Ở vị trí công tác nào, đồng chí cũng luôn nỗ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần vào sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc.

Đồng chí Lê Duy Bỉnh đã được tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý như: Huy chương Kháng chiến chống Pháp hạng Nhất; Huân chương Kháng chiến chống Mỹ hạng Nhất; Huân chương Chiến công hạng Nhất; Huy hiệu giáo viên nhân dân vì sự nghiệp giáo dục; đặc biệt là Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng. Đây là niềm vinh dự, tự hào lớn, là phần thưởng cao quý của Đảng ghi nhận quá trình phấn đấu, cống hiến của đồng chí Lê Duy Bỉnh.

Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng và tặng hoa chúc mừng đảng viên Lê Duy Bỉnh.

Đồng chí Trần Huy Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng đồng chí Lê Duy Bỉnh.

Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng và tặng hoa chúc mừng đồng chí Lê Duy Bỉnh.

Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương phát biểu tại Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng.

Phát biểu chúc mừng đồng chí Lê Duy Bỉnh được tặng Huy hiệu 80 tuổi Đảng, đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương trân trọng gửi tới đồng chí Lê Duy Bỉnh cùng gia đình lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và những tình cảm tốt đẹp nhất.

Đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc nhấn mạnh: Đợt 7/11 này, Đảng bộ tỉnh Ninh Bình có 3.428 đảng viên được tặng Huy hiệu Đảng; đặc biệt, có 15 đồng chí vinh dự được Ban Bí thư quyết định tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng. Đây là niềm vinh dự lớn lao của các đồng chí và gia đình, đồng thời là niềm tự hào của Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân tỉnh Ninh Bình. Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng là phần thưởng đặc biệt cao quý, ghi nhận một chặng đường phấn đấu, rèn luyện, cống hiến và giữ trọn lòng kiên trung với Đảng, với Tổ quốc và gắn bó máu thịt với Nhân dân.

Đối với đồng chí Lê Duy Bình, Huy hiệu Đảng được trao tặng hôm nay là sự ghi nhận xứng đáng cho cuộc đời gắn bó với sự nghiệp cách mạng. Từ năm 1945, đồng chí đã tham gia Thanh niên cứu quốc, giáo viên Bình dân học vụ tại địa phương; sau đó tham gia công tác tại Ty Bưu điện Hà Nam, làm công an viên Công an huyện Duy Tiên, Giáo viên chính trị, Phó phòng hành chính bảo vệ Trường Sĩ quan An ninh, Trưởng phòng Giáo dục lý luận chính trị, Trường Bồi dưỡng chính trị Bộ Nội vụ. Trong những năm tháng chiến tranh đầy gian khổ, dù ở bất cứ cương vị nào, đồng chí cũng luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, tận tụy với công việc, nhiệm vụ; gắn bó với đồng chí, đồng nghiệp và Nhân dân; giữ vững phẩm chất, bản lĩnh của người đảng viên Cộng sản.

Từ Huy hiệu 30 năm đến Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng và hôm nay là Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng, mỗi dấu mốc đều ghi nhận một chặng đường gắn bó với Đảng, thể hiện lòng trung thành, bản lĩnh, ý chí và danh dự của người Cộng sản. Cuộc đời và quá trình hoạt động của đồng chí là một tấm gương đẹp về tinh thần yêu nước, ý chí cách mạng, trách nhiệm và sự thủy chung với Đảng; là bài học quý để cán bộ, đảng viên, thế hệ trẻ và con cháu hôm nay học tập, noi theo.

Nhân dịp này, đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc đề nghị Đảng bộ, Chính quyền tỉnh Ninh Bình và cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm, chăm lo chu đáo đời sống vật chất, tinh thần đối với các đồng chí lão thành cách mạng, người có công, đảng viên cao tuổi; trân trọng, lắng nghe những ý kiến tâm huyết, kinh nghiệm quý báu của các đồng chí; đồng thời gìn giữ và lan tỏa những tấm gương cống hiến để giáo dục truyền thống, bồi đắp niềm tin, trách nhiệm cho các thế hệ hôm nay và mai sau.

Đồng chí Lê Duy Bỉnh phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại Lễ trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng, đồng chí Lê Duy Bỉnh chia sẻ: Giá trị cao quý của người đảng viên không nằm ở chức vụ hay địa vị, mà ở lòng trung thành với Đảng, sự tận tụy với Nhân dân và niềm tin son sắt vào con đường mà Đảng, Bác Hồ đã lựa chọn.

Đồng chí gửi gắm tới thế hệ trẻ hôm nay: Hãy luôn giữ vững lý tưởng cách mạng, phát huy truyền thống yêu nước, đặt lợi ích của Nhân dân lên trên hết, không ngừng học tập, rèn luyện và cống hiến để xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Về phần mình, đồng chí nguyện tiếp tục sống tròn đạo đức cách mạng, làm tấm gương sáng cho con cháu; luôn sẵn sàng đóng góp ý kiến cho quê hương, rèn dạy con cháu chấp hành tốt mọi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phường, tích cực tham gia lao động sản xuất, xây dựng quê hương ngày càng phát triển.