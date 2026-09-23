Đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Phạm Toàn Thắng làm việc với Đảng bộ xã Cảm Nhân

9 tháng năm 2026,Đảng ủy xã Cảm Nhân đã ban hành 9 văn bản để cụ thể hóa 9 nghị quyết chiến lược của Trung ương với 92 nhiệm vụ; phân công trách nhiệm, tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc thực hiện, đến nay đã hoàn thành 21/92 nhiệm vụ. Đối với 17 đề án trọng tâm của Tỉnh ủy, Đảng ủy đã ban hành 17 kế hoạch, với 162 nhiệm vụ, đã hoàn thành 8/162 nhiệm vụ.

Đồng chí Phạm Toàn Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy chủ trì buổi làm việc.

Về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và công tác xây dựng Đảng trên địa bàn xã cơ bản đạt và vượt kế hoạch đề ra. Có 3/34 chỉ tiêu vượt kế hoạch; 8 chỉ tiêu hoàn thành 100% kế hoạch; 16 chỉ tiêu đạt trên 50% kế hoạch; 6 chỉ tiêu chưa đến thời điểm đánh giá.

Các đại biểu tham dự buổi làm việc.

Sản xuất nông, lâm nghiệp, chăn nuôi được duy trì ổn định; thu ngân sách, đầu tư công, giáo dục, y tế, an sinh xã hội, cải cách hành chính và chuyển đổi số tiếp tục được quan tâm. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được chỉ đạo thực hiện toàn diện. Công tác quản lý đảng viên, hồ sơ đảng viên, cập nhật cơ sở dữ liệu đảng viên trên hệ thống số đạt trên 60%. Xã được đánh giá thuộc nhóm cơ bản đảm bảo đạt 3/3 tiêu chí "Xã không ma tuý".

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã thảo luận làm rõ kết quả đạt được, khó khăn, vướng mắc cụ thể và đề xuất giải pháp thực hiện trong thời gian tới như: vấn đề thu ngân sách; giải ngân vốn đầu tư công; thu nhận, kích hoạt định danh điện tử mức độ 2; phát triển sản phẩm OCOP...

Đồng chí Nguyễn Hoàng Long - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Cảm Nhân phát biểu tại buổi làm việc.

Các đại biểu trao đổi làm rõ khó khăn, vướng mắc và đề xuất giải pháp thực hiện nhiệm vụ trong những tháng cuối năm 2026.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Phạm Toàn Thắng nhấn mạnh: Thời gian từ nay đến cuối năm không còn nhiều, Ban Thường vụ Đảng ủy xã Cảm Nhân cần tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, tập trung lãnh đạo có trọng tâm, trọng điểm, quyết liệt tháo gỡ điểm nghẽn, khó khăn, vướng mắc; khắc phục hạn chế đã được chỉ ra; phấn đấu hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu, nhiệm vụ quý III và năm 2026. Trong đó, đồng chí đề nghị Đảng ủy xã tập trung rà soát thực hiện các nhiệm vụ thuộc 9 nghị quyết chiến lược của Trung ương và 17 đề án trọng tâm của Tỉnh ủy. Khẩn trương hoàn thành một số nhiệm vụ có tiến độ chậm, kết quả đạt thấp, chưa hoàn thành.Đặc biệt là chỉ đạo thực hiện quyết liệt, hiệu quả công tác thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026; phấn đấu hết quý III đạt tối thiểu 75% kế hoạch.

Đồng chí Phạm Toàn Thắng - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.

Đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy cũng đề nghị Đảng uỷ xã cần đẩy nhanh tiến độ thực hiện thu nhận, kích hoạt định danh điện tử mức độ 2, phấn đấu đạt 90% trở lên theo chỉ đạo của Tỉnh ủy; tập trung thực hiện, hoàn thành đối với một số chỉ tiêu kinh tế, xã hội khác còn thấp, chưa đạt, trong đó, lưu ý phát triển sản phẩm OCOP; tỷ lệ trẻ dưới 1 tuổi được tiêm chủng; tỷ lệ dân số được sử dụng nước sạch đáp ứng quy chuẩn; tiếp tục nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng; hoàn thiện hồ sơ đề nghị tỉnh công nhận "xã không ma túy"; tăng cường phối hợp với các ban, sở, ngành của tỉnh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, phấn đấu hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2026.