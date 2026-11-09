Đồng chí Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 7/11

Đồng chí Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy trao tặng Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng cho đảng viên Hoàng Văn Luông.

Tại xã Chiềng Hặc, đồng chí Lường Thị Vân Anh đã trao tặng Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng cho đảng viên Hoàng Văn Luông, sinh hoạt tại Chi bộ bản Trung Tâm. Đồng thời, trao tặng Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng cho đảng viên Hoàng Văn Chứa, Chi bộ bản Huổi Mong; Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng cho các đảng viên: Hà Văn Phương, Chi bộ bản Chiềng Ban; Lừ Thị Dé, Chi bộ bản Cang và Lò Văn Vang, Chi bộ bản Mường Lựm.

Đồng chí Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy trao tặng Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng cho đảng viên Hoàng Văn Chứa.

Đồng chí Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy và lãnh đạo xã Chiềng Hặc chúc mừng các đảng viên nhận Huy hiệu Đảng đợt 7/11/2026.

Đồng chí Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy phát biểu tại Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng cho các đảng viên tại Đảng bộ xã Chiềng Hặc.

Tại xã Chiềng Sại, đồng chí Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy đã đến thăm hỏi và trao tặng Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng cho đảng viên Lò Văn Thánh, sinh hoạt tại Chi bộ bản En.

Đồng chí Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy chúc mừng đảng viên Lò Văn Thánh.

Đồng chí Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy và lãnh đạo xã Chiềng Sại chúc mừng đảng viên Lò Văn Thánh.

Chúc mừng các đảng viên được nhận Huy hiệu Đảng, đồng chí Lường Thị Vân Anh ghi nhận, tri ân những đóng góp của các đảng viên lão thành đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, phát triển quê hương. Đồng thời, mong muốn các đồng chí tiếp tục phát huy phẩm chất người đảng viên, gương mẫu trong cuộc sống, động viên con cháu và nhân dân tích cực phát triển kinh tế, giữ gìn an ninh trật tự, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.