Nhân chuyến công tác tại tỉnh Khánh Hòa, sáng 26-11, đồng chí Trịnh Văn Quyết - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đã đến thăm hỏi, động viên gia đình ông Phạm Sáng (phường Nam Nha Trang) và ông Nguyễn Duy An (phường Tây Nha Trang), 2 cá nhân đã anh dũng hy sinh khi cứu người trên biển Nha Trang. Cùng đi có các đồng chí: Trần Phong - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Phan Xuân Thủy - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy và lãnh đạo các vụ thuộc Ban Tuyên giáo Trung ương.

Tại các gia đình, đồng chí Trịnh Văn Quyết và đồng chí Trần Phong đã bày tỏ niềm tiếc thương đối với sự ra đi của ông Phạm Sáng và ông Nguyễn Duy An; ân cần thăm hỏi, gửi lời chia buồn sâu sắc và động viên các gia đình sớm vượt qua nỗi đau, từng bước ổn định cuộc sống.

Đồng chí Trịnh Văn Quyết trân trọng ghi nhận tinh thần dũng cảm, nghĩa cử cao đẹp của ông Phạm Sáng và ông Nguyễn Duy An. Khi phát hiện người gặp nạn, 2 ông đã không ngần ngại lao xuống biển cứu giúp, sẵn sàng hy sinh vì sự an toàn và tính mạng của người khác. Hành động ấy thể hiện lòng nhân ái, tinh thần trách nhiệm với cộng đồng, góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong xã hội.

Đồng chí Trịnh Văn Quyết thắp hương bày tỏ niềm tiếc thương đối với ông Phạm Sáng.

Đồng chí Trần Phong thắp hương bày tỏ niềm tiếc thương đối với ông Phạm Sáng.

Đồng chí Trịnh Văn Quyết tặng quà gia đình ông Phạm Sáng.

Đồng chí Trịnh Văn Quyết thăm hỏi, động viên gia đình ông Phạm Sáng.

Đồng chí Trịnh Văn Quyết đề nghị chính quyền các phường Nam Nha Trang, Tây Nha Trang và các sở, ngành liên quan khẩn trương triển khai đầy đủ, chu đáo các chế độ, chính sách hỗ trợ đối với thân nhân 2 nạn nhân; đồng thời thường xuyên quan tâm, thăm hỏi, đồng hành và có những hỗ trợ thiết thực, giúp các gia đình vơi bớt khó khăn, sớm ổn định cuộc sống.

Đồng chí Trịnh Văn Quyết thắp hương bày tỏ niềm tiếc thương đối với ông Nguyễn Duy An.

Đồng chí Trần Phong thắp hương bày tỏ niềm tiếc thương đối với ông Nguyễn Duy An.

Đồng chí Trịnh Văn Quyết tặng quà gia đình ông Nguyễn Duy An.

Đại diện gia đình ông Phạm Sáng và ông Nguyễn Duy An xúc động cảm ơn sự quan tâm, động viên kịp thời của lãnh đạo Trung ương, tỉnh Khánh Hòa cùng các cơ quan, đoàn thể, chính quyền và người dân địa phương. Sự quan tâm, chia sẻ ấy không chỉ là nguồn động viên đối với thân nhân 2 người đã khuất mà còn thể hiện sự trân trọng của Đảng, Nhà nước và xã hội đối với những nghĩa cử cao đẹp, tinh thần dũng cảm, nhân ái trong cuộc sống.

Trước đó, sáng 21-11, một phụ nữ đang tắm biển tại khu vực đường Trần Phú, phường Nha Trang thì bị đuối nước. Phát hiện sự việc, ông Nguyễn Duy An (thường trú tại Tổ dân phố 10 - 11 Vĩnh Hội, phường Tây Nha Trang) lập tức lao xuống biển cứu người nhưng cũng bị đuối nước. Nhận được tin báo, ông Phạm Sáng (cán bộ Đội Cứu nạn, cứu hộ, Ban Quản lý vịnh Nha Trang, trực thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường; thường trú tại số 460 Võ Thị Sáu, phường Nam Nha Trang) cùng các thành viên trong đội nhanh chóng có mặt ứng cứu. Người phụ nữ được cứu sống, nhưng ông An đã tử vong. Trong quá trình cứu nạn, ông Sáng rơi vào tình trạng nguy kịch, được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi. Ngày 24-11, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã ký quyết định truy tặng Huân chương Dũng cảm cho ông Phạm Sáng và ông Nguyễn Duy An vì đã có hành động dũng cảm, quên mình cứu người.

Tin, ảnh: XUÂN THÀNH - VĨNH THÀNH