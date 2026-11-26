Sáng 26-11, đồng chí Trịnh Văn Quyết - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương dự Lễ trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đảng viên lão thành trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. Cùng dự buổi lễ có các đồng chí: Trần Phong - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Phan Xuân Thủy - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy và lãnh đạo các vụ thuộc Ban Tuyên giáo Trung ương.

Đồng chí Trịnh Văn Quyết, đồng chí Trần Phong và các đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ tại buổi lễ.

Đồng chí Trịnh Văn Quyết gắn Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đảng viên Nguyễn Đức Xu.

Đồng chí Trịnh Văn Quyết trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đảng viên Nguyễn Đức Xu.

Đồng chí Trịnh Văn Quyết và đồng chí Trần Phong trao quà chúc mừng đảng viên Nguyễn Đức Xu nhận Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng.

Tại xã Ninh Sơn, đại diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa đã công bố quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng đợt 7-11-2026 cho đảng viên Nguyễn Đức Xu (sinh năm 1928, đang sinh hoạt tại Chi bộ thôn Bắc Sông Ông, Đảng bộ xã Ninh Sơn). Đồng chí Trịnh Văn Quyết đã trao quyết định, gắn Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng, tặng hoa và quà chúc mừng đảng viên Nguyễn Đức Xu. Đồng chí Trần Phong cùng lãnh đạo xã Ninh Sơn cũng tặng hoa và trao quà chúc mừng ông.

Đồng chí Trịnh Văn Quyết phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Trịnh Văn Quyết chúc mừng đảng viên Nguyễn Đức Xu vinh dự được nhận Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng. Đảng viên Nguyễn Đức Xu là người đã tham gia kháng chiến chống thực dân Pháp, kháng chiến chống Mỹ và thực hiện nhiệm vụ quốc tế tại nước bạn Lào.

Đồng chí Trịnh Văn Quyết nhấn mạnh, đất nước đang bước vào giai đoạn mới của cách mạng, hướng tới mốc 100 năm thành lập Đảng vào năm 2030 và 100 năm thành lập nước vào năm 2045. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân mang nhiều kỳ vọng, khát vọng lớn lao về một nước Việt Nam hùng cường theo định hướng xã hội chủ nghĩa, trong đó mọi người dân đều được hưởng cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc. Những thành quả đạt được hôm nay có sự đóng góp to lớn của nhiều thế hệ cán bộ, đảng viên và Nhân dân các dân tộc trong cả nước, cùng sự giúp đỡ của bạn bè quốc tế, trong đó có đóng góp của đảng viên Nguyễn Đức Xu.

Đồng chí Trịnh Văn Quyết khẳng định, Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng không chỉ là phần thưởng cao quý mà còn là dấu mốc đặc biệt trong cuộc đời người đảng viên. Đằng sau tấm huy hiệu là chặng đường dài rèn luyện, phấn đấu, cống hiến và giữ gìn phẩm chất của người cộng sản; là những năm tháng người đảng viên gắn bó cuộc đời mình với sự nghiệp cách mạng của Đảng, quê hương, đất nước. Đây là sự ghi nhận của Đảng đối với quá trình rèn luyện, cống hiến của đảng viên Nguyễn Đức Xu, đồng thời là niềm tự hào của gia đình, quê hương, Đảng bộ xã Ninh Sơn và Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa.

Các đồng chí lãnh đạo và đại biểu chụp ảnh lưu niệm với đảng viên Nguyễn Đức Xu tại buổi lễ.

Đồng chí Trịnh Văn Quyết đề nghị cấp ủy, chính quyền tỉnh Khánh Hòa tiếp tục quan tâm, chăm lo chu đáo đời sống vật chất, tinh thần cho các đảng viên lão thành và người có công với cách mạng; thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”. Sự quan tâm ấy được tiến hành thường xuyên, thiết thực, kịp thời, thể hiện sự tri ân đối với những người có nhiều đóng góp cho sự nghiệp cách mạng, đồng thời góp phần giáo dục truyền thống, bồi đắp niềm tin, củng cố mối quan hệ gắn bó giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân trong thời kỳ mới. Bên cạnh đó, địa phương cần chăm lo tốt hơn nữa đời sống vật chất và tinh thần, tổ chức thăm khám sức khỏe cho các đảng viên được trao Huy hiệu 70 năm, 75 năm và 80 năm tuổi Đảng.

Đồng chí Trịnh Văn Quyết thăm hỏi sức khỏe đảng viên Nguyễn Đức Xu.

Nhân dịp này, đồng chí Trịnh Văn Quyết chúc cán bộ, đảng viên và Nhân dân xã Ninh Sơn tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh. Qua đó, góp phần vào sự phát triển chung của tỉnh, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, xây dựng Khánh Hòa xứng đáng là tỉnh trọng điểm của cả nước.

* Tại phường Cam Linh, đồng chí Trịnh Văn Quyết, đồng chí Trần Phong cùng đoàn công tác đã dự Lễ trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đảng viên Lại Thị Hộ (sinh năm 1931, đang sinh hoạt tại Chi bộ tổ dân phố Xóm Cồn, Đảng bộ phường Cam Linh). Tại buổi lễ, đồng chí Trịnh Văn Quyết đã trao quyết định của Ban Bí thư, gắn Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng và tặng hoa chúc mừng đảng viên Lại Thị Hộ.

Đồng chí Trịnh Văn Quyết, đồng chí Trần Phong cùng đại biểu dự Lễ trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đảng viên Lại Thị Hộ.

Đồng chí Trịnh Văn Quyết gắn Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đảng viên Lại Thị Hộ.

Đồng chí Trịnh Văn Quyết trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đảng viên Lại Thị Hộ.

Tại gia đình đảng viên Lại Thị Hộ, đồng chí Trịnh Văn Quyết đã thăm hỏi sức khỏe, đời sống của bà và các thành viên trong gia đình; đồng thời lắng nghe bà chia sẻ những kỷ niệm trong quá trình hoạt động cách mạng, công tác và cống hiến cho Đảng, quê hương, đất nước.

Đồng chí Trịnh Văn Quyết cho biết, việc trao huy hiệu là sự ghi nhận của Đảng đối với quá trình rèn luyện, cống hiến của các đảng viên lão thành; đồng thời là niềm tự hào của mỗi đảng viên, gia đình, quê hương và Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa. Qua đó, thể hiện tình cảm, sự trân trọng của Đảng đối với những người đã dành phần lớn cuộc đời cho sự nghiệp cách mạng.

Nhân dịp này, đồng chí Trịnh Văn Quyết và đồng chí Trần Phong đã tặng quà, bày tỏ sự tri ân đối với những đóng góp của đảng viên Lại Thị Hộ.

Đồng chí Trịnh Văn Quyết trò chuyện, thăm hỏi sức khỏe đảng viên Lại Thị Hộ.

Đồng chí Trần Phong thăm hỏi sức khỏe đảng viên Lại Thị Hộ.

Đồng chí Trịnh Văn Quyết chúc đảng viên Lại Thị Hộ và gia đình luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, tiếp tục là tấm gương sáng để các thế hệ đảng viên noi theo. Đồng chí đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đảng viên Lại Thị Hộ cùng các đảng viên lão thành, người có công với cách mạng trên địa bàn. Sự quan tâm ấy cần được thực hiện thường xuyên, qua đó không chỉ thể hiện sự tri ân đối với những người có nhiều đóng góp cho sự nghiệp cách mạng mà còn góp phần giáo dục truyền thống, bồi đắp niềm tin và củng cố mối quan hệ gắn bó giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân trong thời kỳ mới.