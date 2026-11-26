Chiều 26-11, đoàn công tác của Ban Tuyên giáo Trung ương do đồng chí Trịnh Văn Quyết - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương làm Trưởng đoàn làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa về kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, các nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị, công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức và một số nhiệm vụ trọng tâm của công tác tuyên giáo từ đầu năm đến nay. Cùng tham dự buổi làm việc có đồng chí Phan Xuân Thủy - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; lãnh đạo các vụ thuộc Ban Tuyên giáo Trung ương. Làm việc với đoàn có các đồng chí: Trần Phong - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Hồ Xuân Trường - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Việt Hùng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Khắc Hà - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Đồng chí Trịnh Văn Quyết chủ trì buổi làm việc.

Đồng chí Trần Phong phát biểu tại buổi làm việc.

Tăng trưởng cao, hoàn thành nhiều nhiệm vụ chiến lược

Tại buổi làm việc, đồng chí Hồ Xuân Trường báo cáo tình hình, kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, các nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị và một số nhiệm vụ trọng tâm của công tác tuyên giáo. Theo đó, kinh tế của tỉnh duy trì đà tăng trưởng cao. GRDP 9 tháng tăng 11,21%, xếp thứ 8/34 tỉnh, thành phố và dẫn đầu vùng Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên. Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội 9 tháng đạt 101.032 tỷ đồng, tăng 33,2%. Đến ngày 23-11, giải ngân vốn đầu tư công đạt hơn 13.146 tỷ đồng, bằng 83,5% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Thu ngân sách nhà nước đến ngày 20-11 đạt 41.624 tỷ đồng, tăng 16% so với cùng kỳ. Quốc phòng, an ninh được giữ vững; trật tự, an toàn xã hội được bảo đảm.

Công tác xây dựng Đảng, sắp xếp tổ chức bộ máy được triển khai đồng bộ, bảo đảm hệ thống chính trị hoạt động ổn định sau sắp xếp. Đến hết tháng 10, toàn tỉnh kết nạp 2.435 đảng viên, vượt 8,9% chỉ tiêu năm. Việc số hóa hồ sơ đảng viên, chuẩn hóa dữ liệu, triển khai Sổ tay đảng viên điện tử và các thủ tục hành chính của Đảng trên môi trường điện tử được đẩy mạnh. Tỉnh đã lãnh đạo tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, với tỷ lệ cử tri tham gia bỏ phiếu đạt 99,87%.

Đồng chí Hồ Xuân Trường báo cáo tại buổi làm việc.

Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức quán triệt, tuyên truyền các nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị và cụ thể hóa bằng nghị quyết, chương trình, kế hoạch phù hợp với thực tiễn của tỉnh; gắn với phân công trách nhiệm, tiến độ, nguồn lực và kiểm tra, giám sát trong quá trình triển khai. Trong đó, thực hiện Nghị quyết số 57 về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, tỉnh đã hoàn thành 171/275 nhiệm vụ. Đối với Nghị quyết số 59 về hội nhập quốc tế trong tình hình mới, tỉnh duy trì hợp tác với 9 địa phương thuộc 7 quốc gia; từ năm 2025 đến nay đón khoảng 400 đoàn nước ngoài và ký mới 7 thỏa thuận quốc tế. Bên cạnh đó, tỉnh hoàn thành đúng hạn 6/13 nhiệm vụ thực hiện Nghị quyết số 66 về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật; 5/6 nhiệm vụ thực hiện Nghị quyết số 68 về phát triển kinh tế tư nhân; các nhiệm vụ còn lại đang được thực hiện đúng tiến độ.

Đối với công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức và các lĩnh vực tuyên giáo, tỉnh đã cụ thể hóa Quy định số 19 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về công tác chính trị, tư tưởng trong Đảng và Nghị quyết số 25 của Bộ Chính trị về chiến lược công tác tư tưởng trong bối cảnh mới. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Đề án số 15 về đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức cho cán bộ, đảng viên và Quy định số 01 về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức. Việc thực hiện Chỉ thị số 07 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới"được cụ thể hóa theo hướng chuyển từ "học tập và làm theo" sang "học tập và thực hành", gắn với giải quyết nhiệm vụ khó, khâu đột phá ở mỗi cơ quan, địa phương. Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng được triển khai chủ động, kết hợp tuyên truyền thông tin tích cực với đấu tranh, xử lý thông tin xấu, độc…

Tại buổi làm việc, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa kiến nghị Ban Tuyên giáo Trung ương sớm triển khai kho dữ liệu, hỗ trợ kết nối, khai thác các nền tảng số dùng chung, giải pháp quản lý, điều hành và thư viện số phục vụ chỉ đạo, định hướng truyền thông thống nhất từ Trung ương đến địa phương; hoàn thiện Bản đồ số giám sát thông tin, cảnh báo sớm và định hướng dư luận xã hội.

Tỉnh cũng đề nghị Ban Tuyên giáo Trung ương kiến nghị Ban Bí thư sớm ban hành quyết định thay thế Quyết định số 238-QĐ/TW, ngày 30-9-2020 về quy chế phối hợp giữa ban tuyên giáo các cấp với cơ quan nhà nước cùng cấp trong thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và giải quyết các vấn đề nổi cộm, Nhân dân quan tâm.

Đồng chí Nguyễn Việt Hùng báo cáo tại buổi làm việc.

Khánh Hòa cần tầm nhìn xa hơn, khát vọng lớn hơn

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Trịnh Văn Quyết đánh giá cao những kết quả tỉnh Khánh Hòa đạt được trong thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, các nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị và công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức. Nhấn mạnh Khánh Hòa là cửa ngõ, cực tăng trưởng của vùng Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên, đồng chí Trịnh Văn Quyết đề nghị tỉnh không chỉ phấn đấu sớm hoàn thành mục tiêu xây dựng Khánh Hòa trở thành thành phố trực thuộc Trung ương mà còn phải có tầm nhìn xa hơn, khát vọng lớn hơn: Xây dựng Khánh Hòa trở thành địa phương phát triển nhanh, bền vững, có thu nhập cao.

Đồng chí Trịnh Văn Quyết nhấn mạnh, Bộ Chính trị thống nhất chủ trương thành lập Khu kinh tế đặc biệt Vân Phong là thời cơ lịch sử để tỉnh Khánh Hòa phát triển, song cũng đặt ra những thách thức lớn. Để xây dựng thành công Khu kinh tế đặc biệt Vân Phong, tỉnh cần quyết tâm chính trị cao, xây dựng đội ngũ cán bộ dám nghĩ, dám làm; xây dựng cơ chế chính sách để thu hút nhà đầu tư chiến lược; chủ động kiểm soát các nguy cơ như: Chồng lấn quy hoạch, tác động đến môi trường vịnh và các vấn đề quốc phòng, an ninh.

Đồng chí Trịnh Văn Quyết phát biểu kết luận buổi làm việc.

Với việc phát triển trung tâm năng lượng quốc gia, tỉnh cần làm tốt truyền thông chính sách, tạo đồng thuận trong Nhân dân, quan tâm quyền lợi của người dân khi di dời, tái định cư, bảo đảm “nơi ở mới phải có điều kiện sống tốt hơn nơi ở cũ, để người dân thực sự được thụ hưởng thành quả phát triển”.

Tỉnh cũng cần bảo đảm phát triển hài hòa giữa các vùng, tạo cơ chế để vùng còn khó khăn có điều kiện phát triển; phát triển văn hóa tương xứng với tăng trưởng kinh tế. Là địa phương có thế mạnh về du lịch, logistics, Khánh Hòa cần đẩy mạnh quảng bá hình ảnh, bản sắc văn hóa, con người Việt Nam và Khánh Hòa đến bạn bè quốc tế, tạo sức hấp dẫn và dấu ấn riêng.

Về công tác xây dựng Đảng, đồng chí Trịnh Văn Quyết yêu cầu việc quán triệt nghị quyết không chỉ dừng lại ở hội nghị mà phải chuyển hóa thành nhận thức, sự đồng thuận và hành động cụ thể; chương trình hành động của tỉnh phải rõ nội dung, rõ nhiệm vụ, rõ người, rõ việc. Công tác tư tưởng phải đi trước mở đường, định hướng, dẫn dắt và đồng hành trong quá trình tổ chức thực hiện; nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo 35, chủ động đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng. Cùng với đó, xây dựng sức đề kháng trong mỗi cán bộ, đảng viên và người dân trước thông tin xấu, độc.

Đồng chí cũng lưu ý xây dựng đạo đức công vụ, đạo đức trong thực thi nhiệm vụ và ứng xử của cán bộ, đảng viên, nhất là trong giải quyết công việc với Nhân dân; mọi hoạt động của đội ngũ cán bộ phải hướng đến mục tiêu cao nhất là phục vụ lợi ích của Nhân dân; các yêu cầu về đạo đức cần được cụ thể hóa thành những quy định rõ ràng để làm căn cứ giám sát, kiểm tra.

Nhấn mạnh cơ hội phía trước rất lớn, dư địa tăng trưởng của tỉnh còn nhiều, đồng chí Trịnh Văn Quyết mong muốn Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa đoàn kết, thống nhất, quyết tâm thực hiện thắng lợi các nghị quyết của Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Đồng chí Trịnh Văn Quyết tặng quà cho tỉnh Khánh Hòa.

Thường trực Tỉnh ủy Khánh Hòa tặng quà cho đồng chí Trịnh Văn Quyết.

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trần Phong cảm ơn và khẳng định tỉnh nghiêm túc tiếp thu đầy đủ các chỉ đạo của đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, coi đây là định hướng quan trọng để triển khai các nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới. Đồng chí mong tiếp tục nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương để Khánh Hòa có thêm động lực, nguồn lực thực hiện thắng lợi các mục tiêu đề ra.