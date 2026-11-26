Đồng chí Trịnh Văn Quyết trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đảng viên Nguyễn Đức Xu tại Khánh Hòa. (Ảnh: VŨ TÂN)

Hai đảng viên được trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng là đảng viên Nguyễn Đức Xu, sinh năm 1928, hiện sinh hoạt tại Chi bộ thôn Bắc Sông Ông, Đảng bộ xã Ninh Sơn (địa bàn tỉnh Ninh Thuận trước đây) và đảng viên Lại Thị Hộ, sinh năm 1931, sinh hoạt tại Chi bộ tổ dân phố Xóm Cồn, Đảng bộ phường Cam Linh.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đồng chí Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đã trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho hai đảng viên lão thành. Đồng chí bày tỏ niềm vui, xúc động khi được trực tiếp đến thăm, chúc mừng và trao phần thưởng cao quý của Đảng, ghi nhận quá trình phấn đấu, rèn luyện và những cống hiến bền bỉ của các đảng viên đối với sự nghiệp cách mạng.

Đồng chí Trịnh Văn Quyết trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng và tặng quà cho đảng viên Nguyễn Đức Xu. (Ảnh: VŨ TÂN)

“Trong dịp đất nước hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến, tôi rất vui mừng được thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến thăm tỉnh Khánh Hòa và trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đảng viên Nguyễn Đức Xu và đảng viên Lại Thị Hộ”, đồng chí Trịnh Văn Quyết nhấn mạnh.

Đồng chí Trịnh Văn Quyết khẳng định, trong 80 năm đứng trong hàng ngũ của Đảng, đảng viên Nguyễn Đức Xu đã trải qua nhiều vị trí công tác, từ chiến sĩ Công an xã, chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam, tham gia thực hiện nhiệm vụ quốc tế đến giữ cương vị Phó Bí thư, Giám đốc Nông trường tại Mộc Châu, tỉnh Sơn La. Dù ở bất kỳ vị trí công tác nào, đảng viên Nguyễn Đức Xu cũng luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Trịnh Văn Quyết phát biểu. (Ảnh: VŨ TÂN)

Đồng chí Trịnh Văn Quyết chúc mừng, mong muốn đảng viên Nguyễn Đức Xu tiếp tục sống vui, sống khỏe, là tấm gương sáng để con cháu noi theo, đồng thời góp phần giáo dục, động viên cán bộ, đảng viên tại địa phương tiếp tục phấn đấu, rèn luyện và cống hiến.

Nhấn mạnh đất nước đang bước vào giai đoạn phát triển mới, hướng tới dấu mốc 100 năm Ngày thành lập Đảng (1930-2030) và 100 năm Ngày thành lập nước (1945-2045), đồng chí Trịnh Văn Quyết khẳng định, những thành tựu của cách mạng Việt Nam hôm nay có sự đóng góp to lớn của nhiều thế hệ cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Đồng chí Trịnh Văn Quyết trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đảng viên Lại Thị Hộ. (Ảnh: VŨ TÂN)

Trong đó, những đảng viên lão thành như đảng viên Nguyễn Đức Xu là những người đã dành trọn cuộc đời cho sự nghiệp cách mạng, góp phần vào công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và xây dựng đất nước.

Đồng chí Trịnh Văn Quyết đề nghị cấp ủy, chính quyền tỉnh Khánh Hòa và xã Ninh Sơn tiếp tục quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, sức khỏe cho các đảng viên cao tuổi Đảng, nhất là những đảng viên có 70 năm, 75 năm và 80 năm tuổi Đảng. Qua đó, tạo điều kiện để các đảng viên lão thành sống vui, sống khỏe, tiếp tục phát huy vai trò, uy tín và là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ noi theo.

Đồng chí Trịnh Văn Quyết và lãnh đạo Tỉnh ủy Khánh Hòa đến thăm hỏi, động viên gia đình ông Phạm Sáng đã hy sinh khi cứu người. (Ảnh: VŨ TÂN)

Đối với đảng viên Lại Thị Hộ, đồng chí Trịnh Văn Quyết bày tỏ sự trân trọng trước những cống hiến của đảng viên Lại Thị Hộ đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, Nhà nước và dân tộc. Đồng chí khẳng định, Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng là sự ghi nhận sâu sắc của Đảng, Nhà nước đối với quá trình phấn đấu, rèn luyện và cống hiến bền bỉ của đảng viên Lại Thị Hộ.

Đồng chí Trịnh Văn Quyết chúc đảng viên Lại Thị Hộ luôn mạnh khỏe, trường thọ, tiếp tục giáo dục, động viên con cháu phát huy truyền thống gia đình, tích cực học tập, lao động và đóng góp xây dựng quê hương, đất nước.

Đồng chí Trịnh Văn Quyết và lãnh đạo Tỉnh ủy Khánh Hòa đến thăm hỏi, động viên gia đình ông Nguyễn Duy An đã hy sinh khi cứu người.

Nhân dịp này, đồng chí Trịnh Văn Quyết đề nghị cấp ủy, chính quyền và nhân dân xã Ninh Sơn, phường Cam Linh tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, nỗ lực thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh. Qua đó, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa, xây dựng địa phương ngày càng phát triển, xứng đáng với vị thế và tiềm năng của tỉnh.

Cùng ngày, đoàn công tác của Ban Tuyên giáo Trung ương và lãnh đạo Tỉnh ủy Khánh Hòa đã đến thăm hỏi, động viên gia đình ông Nguyễn Duy An và ông Phạm Sáng, hai người đã dũng cảm hy sinh khi tham gia cứu người bị đuối nước tại biển Nha Trang. Tại các gia đình, đồng chí Trịnh Văn Quyết gửi lời thăm hỏi, chia sẻ sâu sắc trước mất mát của thân nhân, đồng thời bày tỏ sự trân trọng đối với hành động dũng cảm, quên mình cứu người của hai ông.