Đồng chí Trịnh Văn Quyết thăm, tặng quà bệnh nhi dịp Tết Trung thu 2026

Tại các nơi đoàn đến thăm, đồng chí Trịnh Văn Quyết đã ân cần hỏi thăm sức khỏe, đời sống sinh hoạt của các cháu; chúc các cháu luôn mạnh khỏe, bình an, sớm khỏi bệnh để trở về tiếp tục học tập cùng các bạn, sinh hoạt cùng gia đình.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đồng chí Trịnh Văn Quyết trao quà của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tặng Bệnh viện Quân y 103 (Học viện Quân y) và Bệnh viện Nhi Hà Nội.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đã gửi quà của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới hai bệnh viện để tổ chức Tết Trung thu, chia vui với các bệnh nhi.

Đồng chí Trịnh Văn Quyết nhấn mạnh, việc phải đón Tết Trung thu tại bệnh viện đối với các bệnh nhi đang điều trị dài hạn là thiệt thòi rất lớn, do đó, lãnh đạo hai bệnh viện cần quan tâm, tổ chức Tết Trung thu cho các cháu bảo đảm chu đáo, ấm áp, ý nghĩa; tạo động lực để các cháu vượt qua khó khăn, bệnh tật, sớm trở lại với cuộc sống sinh hoạt đời thường như các bạn đồng trang lứa.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết thăm, động viên, tặng quà bệnh nhi đang điều trị tại Bệnh viện Quân y 103.

Đồng chí Trịnh Văn Quyết nêu rõ, dù ở bất kỳ thời điểm nào, lãnh đạo Đảng, Nhà nước luôn đặc biệt quan tâm, chăm sóc toàn diện cho thế hệ trẻ, nhất là các cháu thiếu niên, nhi đồng, coi đây là lực lượng rất quan trọng để xây dựng, phát triển đất nước trong tương lai. Năm nay, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có Thư gửi thiếu nhi nhân dịp Tết Trung thu, chúc các cháu chăm ngoan, học giỏi, trở thành những chủ nhân tương lai của đất nước. Đây cũng là mong muốn lớn nhất của lãnh đạo Đảng, Nhà nước đối với thế hệ trẻ.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết thăm, động viên, tặng quà bệnh nhi đang điều trị tại Bệnh viện Nhi Hà Nội.

Đồng chí Trịnh Văn Quyết ghi nhận, biểu dương những nỗ lực, kết quả hai bệnh viện đạt được trong những năm qua; đánh giá cao đội ngũ y, bác sĩ Bệnh viện Nhi Hà Nội và Khoa Nhi, Bệnh viện Quân y 103 tâm huyết, gắn bó, trách nhiệm trong chăm sóc, điều trị bệnh nhi.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết phát biểu.

Trong bối cảnh đất nước ngày càng phát triển, yêu cầu chăm sóc sức khỏe nhân dân, đặc biệt là trẻ em ngày càng được quan tâm, nâng cao, đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị, hai bệnh viện phát huy kết quả đạt được; tiếp tục bồi dưỡng, nâng cao năng lực khám, chữa bệnh, đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật, chuyển đổi số, đáp ứng yêu cầu chăm sóc, điều trị bệnh nhân, nhất là bệnh nhân nhi, thực hiện tốt trách nhiệm đối với thế hệ tương lai của đất nước.