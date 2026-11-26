Đồng chí Trịnh Văn Quyết phát biểu tại buổi làm việc. (Ảnh: VŨ TÂN)

Tham dự buổi làm việc có các đồng chí lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương, lãnh đạo Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh cùng đại diện các sở, ban, ngành địa phương.

Báo cáo tại buổi làm việc, lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa cho biết, tỉnh có diện tích 8.706,75km², dân số khoảng 2,24 triệu người, đường bờ biển dài gần 500km, với 65 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 48 xã, 16 phường và đặc khu Trường Sa. Đảng bộ tỉnh có 70 đảng bộ trực thuộc, 3.647 chi bộ với hơn 77.000 đảng viên.

Trong 9 tháng đầu năm, GRDP của tỉnh tăng 11,21%, ước tính cả năm tăng hơn 10,2%, dự kiến hoàn thành mục tiêu tăng trưởng Chính phủ giao. Đến tháng 11, tổng giá trị giải ngân vốn đầu tư công đạt 13.146,540 tỷ đồng, bằng 83,5% kế hoạch.

Toàn cảnh buổi làm việc. (Ảnh: VŨ TÂN)

Trong công tác xây dựng Đảng, sắp xếp tổ chức bộ máy được triển khai đồng bộ, bảo đảm hoạt động thông suốt của hệ thống chính trị sau sắp xếp. Đến cuối tháng 10/2026, toàn Đảng bộ tỉnh kết nạp 2.435 đảng viên mới, đạt 108,9% chỉ tiêu. Công tác quản lý cán bộ, đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá kết quả thực thi nhiệm vụ và giải quyết chế độ, chính sách được quan tâm. Tỉnh đẩy mạnh số hóa hồ sơ đảng viên, chuẩn hóa dữ liệu, triển khai Sổ tay đảng viên điện tử và các thủ tục hành chính của Đảng trên môi trường điện tử.

Đối với công tác tuyên giáo, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã hoàn thành 10/10 nhiệm vụ đột phá, trọng tâm sau điều chỉnh như: tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành 2 đề án, 3 quy định, 49 kế hoạch và 18 báo cáo. Công tác định hướng báo chí, tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước được triển khai bám sát các sự kiện chính trị quan trọng và nhiệm vụ phát triển của địa phương.

Đồng chí Trần Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa, phát biểu tại buổi làm việc. (Ảnh: VŨ TÂN)

Qua đó, công tác nắm bắt dư luận xã hội được tăng cường cả về cơ chế và công cụ: ban hành quy trình xử lý, định hướng dư luận xã hội; củng cố mạng lưới cộng tác viên; ứng dụng REPUTA theo dõi thông tin trên không gian mạng. Tỉnh triển khai 3 cuộc điều tra dư luận xã hội tại địa phương, phối hợp thực hiện 17 cuộc điều tra do Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức; đồng thời tăng cường tuyên truyền đối ngoại, biển, đảo, văn hóa, văn nghệ và khoa giáo.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Trịnh Văn Quyết đánh giá cao công tác chuẩn bị, tinh thần trách nhiệm và những kết quả tỉnh Khánh Hòa đạt được trong thời gian qua.

Đồng chí nhấn mạnh, kết quả tăng trưởng kinh tế của Khánh Hòa là tín hiệu tích cực, thể hiện sự nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh. Tuy nhiên, tăng trưởng phải gắn với yêu cầu phát triển nhanh và bền vững, bảo đảm an sinh xã hội, ổn định chính trị, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Kết quả phát triển của năm trước phải trở thành nền tảng, động lực cho năm sau, tránh tình trạng tăng trưởng thiếu tính liên tục và bền vững.

Các đồng chí lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương tại buổi làm việc. (Ảnh: VŨ TÂN)

Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cho rằng, trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, với mục tiêu tăng trưởng hai con số, các địa phương cần phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế, đồng thời chủ động thích ứng với những biến động của tình hình quốc tế và trong nước. Đặc biệt, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số phải trở thành động lực quan trọng.

“Khánh Hòa có vị trí đặc biệt quan trọng trên Biển Đông, với đặc khu Trường Sa, quân cảng Cam Ranh, sân bay quốc tế và hệ thống các vịnh có giá trị chiến lược. Đây vừa là trung tâm kinh tế biển, vừa là địa bàn trọng yếu về quốc phòng, an ninh. Vì vậy, phát triển kinh tế phải luôn gắn chặt với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc”, đồng chí Trịnh Văn Quyết nhấn mạnh.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa tham dự buổi làm việc. (Ảnh: VŨ TÂN)

Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương lưu ý, cùng với những cơ hội lớn, tỉnh cần nhận diện đầy đủ các rủi ro trong quá trình triển khai các dự án và định hướng phát triển, nhất là nguy cơ đầu cơ, sốt đất, thiếu hụt nguồn cung năng lượng, chồng lấn quy hoạch, tác động môi trường và những yêu cầu về quốc phòng, an ninh. Việc thu hút các nhà đầu tư chiến lược, chuẩn bị quỹ đất sạch, nguồn nhân lực và hoàn thiện cơ chế, chính sách phải được thực hiện đồng bộ, bảo đảm hiệu quả lâu dài.

Đặc biệt, trong sự phát triển của tỉnh, cần hài hòa giữa các vùng, miền, không để khoảng cách phát triển giữa các khu vực ngày càng lớn. Cùng với đầu tư hạ tầng, kinh tế, cần chú trọng phát triển văn hóa, con người, bảo tồn và phát huy bản sắc của các dân tộc đang sinh sống trên địa bàn tỉnh, trong đó có những giá trị văn hóa đặc sắc của đồng bào Chăm, Raglai. Đầu tư cho văn hóa cũng chính là đầu tư cho con người, cho tương lai và nền tảng phát triển bền vững của địa phương.

Đồng chí Trịnh Văn Quyết yêu cầu tỉnh đặc biệt quan tâm công tác truyền thông chính sách, phải chủ động đi trước một bước, cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời, minh bạch về chủ trương, mục tiêu, ý nghĩa và lợi ích của các chương trình, dự án đối với người dân. Đối với những dự án lớn, có tác động đến đời sống và sinh kế của nhân dân, công tác tuyên truyền, vận động phải được triển khai từ sớm, tạo sự đồng thuận ngay từ cơ sở. Quá trình triển khai phải gắn với bảo đảm quyền và lợi ích chính đáng của người dân, nhất là trong công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, bảo đảm nơi ở mới có điều kiện tốt hơn nơi ở cũ.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo, đồng chí Trần Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa khẳng định, tỉnh sẽ nghiêm túc nghiên cứu, cụ thể hóa các định hướng, nhiệm vụ được đồng chí Trịnh Văn Quyết gợi mở vào chương trình, kế hoạch hành động của địa phương. Đồng thời, tỉnh sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất trong Đảng bộ, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, khai thác tốt tiềm năng, lợi thế. Qua đó, quyết tâm thực hiện các mục tiêu phát triển nhanh, bền vững, sớm đưa Khánh Hòa trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.