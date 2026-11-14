Đồng chí Trịnh Văn Quyết dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại Tuyên Quang

Đồng chí Trịnh Văn Quyết, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương tặng quà các hộ gia đình chính sách thôn Thia. (Ảnh: THANH PHÚC)

Cùng dự có đồng chí Hầu A Lềnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang; lãnh đạo Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; lãnh đạo Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành trên địa bàn tỉnh.

Thôn Thia có 5 dân tộc: Kinh, Tày, Dao, Nùng, Sán Chay cùng sinh sống, với 297 hộ và 1.297 nhân khẩu. Thu nhập bình quân đầu người ước đạt 61 triệu đồng/người/năm.

Đến cuối năm 2026, hộ nghèo toàn thôn còn 4 hộ, hộ cận nghèo còn 7 hộ, giảm 5 hộ so năm 2025.

Đại biểu dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc - Ngày Văn hóa Việt Nam tại thôn Thia, xã Tân Trào, tỉnh Tuyên Quang. (Ảnh: THANH PHÚC)

Thôn được công nhận và giữ vững danh hiệu thôn văn hóa 5 năm liên tục; hộ gia đình văn hóa đạt 97,9%. Thực hiện Dự án cải tạo và nâng cấp tuyến đường cách mạng từ Tân Trào đi xã Trung Yên (cũ), thôn đã có hơn 200 hộ có diện tích đất nằm trong diện thu hồi, khi chưa được nhận tiền đền bù nhưng nhân dân đã phấn khởi, chủ động tháo dỡ cây trồng, vật kiến trúc trên đất để tạo điều kiện cho đơn vị thi công thực hiện đúng kế hoạch.

Phát biểu tại ngày hội, đồng chí Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh, trong những năm kháng chiến thôn Thia chính là nơi che chở, đùm bọc Ban Tuyên huấn Trung ương. Tháng 5/1950, Hội nghị Tuyên huấn toàn quốc lần thứ nhất họp tại Tân Trào đã vinh dự được Bác Hồ đến thăm và nói chuyện. Đồng bào các dân tộc nơi đây đã nhường cơm sẻ áo, giữ bí mật, nuôi dưỡng cán bộ, bảo vệ cơ quan Trung ương bằng tấm lòng son sắt, thủy chung. Điều đó minh chứng rằng “khi lòng dân đã thuận, núi rừng cũng hóa thành lũy thép”.

Đồng chí Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu tại Ngày hội. (Ảnh: VĂN NGHỊ)

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm nay mang ý nghĩa đặc biệt, đây là lần đầu tiên được tổ chức gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11/2026) - ngày để mỗi người Việt Nam soi lại cội nguồn, tự hào về bản sắc và tiếp nối mạch nguồn văn hóa dân tộc.

Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương khẳng định, đoàn kết và văn hóa là hai mặt của sức mạnh dân tộc. Văn hóa là gốc rễ nuôi dưỡng tình đoàn kết; đoàn kết là biểu hiện cao đẹp nhất của văn hóa Việt Nam. Một dân tộc giữ được hồn cốt văn hóa thì không thể bị chia rẽ; một cộng đồng đoàn kết thì văn hóa mãi mãi xanh tươi. Tình làng nghĩa xóm, đạo lý uống nước nhớ nguồn, tinh thần lá lành đùm lá rách chính là văn hóa và cũng chính là sợi dây gắn kết khối đại đoàn kết toàn dân tộc từ mỗi thôn bản.

Đồng chí Trịnh Văn Quyết bày tỏ vui mừng trước những đổi thay của thôn Thia. Sau hợp nhất, địa bàn rộng hơn, nhiều dân tộc cùng chung một mái nhà, nhưng lòng người vẫn một mối, nhanh chóng ổn định và gắn kết. Đặc biệt, bà con đã tự nguyện nhường đất, tháo dỡ công trình để tuyến đường cách mạng Tân Trào-Trung Yên kịp thời được khánh thành. Làng xóm sạch đẹp, đường quê sáng đèn; danh hiệu thôn văn hóa được giữ vững nhiều năm liền, xóm làng bình yên, không có tội phạm và tệ nạn xã hội. Đó không chỉ là thành tích, mà còn là bằng chứng sinh động về tinh thần Tân Trào năm xưa vẫn đang chảy trong huyết quản người dân thôn Thia hôm nay; ý Đảng đã thật sự hợp lòng dân ngay từ cơ sở.

Đồng chí Trịnh Văn Quyết tặng hoa, quà chúc mừng Ngày hội của nhân dân thôn Thia, xã Tân Trào, tỉnh Tuyên Quang. (Ảnh: THANH PHÚC)

Đồng chí Trịnh Văn Quyết nhấn mạnh, Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng đã xác định hai mục tiêu 100 năm, đến năm 2030, nước ta là nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; đến năm 2045, trở thành nước phát triển, thu nhập cao. Để hiện thực hóa khát vọng ấy, Bộ Chính trị đã ban hành các nghị quyết chiến lược về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, về kinh tế tư nhân, giáo dục, y tế, văn hóa; cùng với Nghị quyết số 43-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Những nghị quyết lớn ấy phải đi vào từng nếp nhà, từng nương chè, thửa ruộng, từng bữa cơm ấm áp của mỗi gia đình. Bởi đất nước hùng cường bắt đầu từ mỗi làng bản bình yên; kỷ nguyên mới bắt đầu từ mỗi mái nhà ấm no, hạnh phúc.

Nhắc lại lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh giữ gìn khối đoàn kết như giữ gìn con ngươi của mắt mình, đồng chí mong muốn mỗi gia đình hòa thuận, mỗi dòng họ gương mẫu, các dân tộc trong thôn thương yêu, đùm bọc nhau như anh em một nhà. Việc khó cùng bàn, điều vướng cùng gỡ. Ban công tác Mặt trận thôn phải là nơi bà con tìm đến đầu tiên khi có tâm tư, nguyện vọng.

Đồng chí Trịnh Văn Quyết nói chuyện cùng nhân dân xã Tân Trào. (Ảnh: THANH PHÚC)

Đồng chí đề nghị, mỗi người dân là một chủ thể sáng tạo, mỗi hộ gia đình là một tế bào kinh tế. Mạnh dạn ứng dụng khoa học kỹ thuật, chuyển đổi số vào sản xuất; nâng giá trị cây chè, hạt gạo Tân Trào; làm du lịch cộng đồng gắn với di tích, để mỗi nếp nhà, mỗi món ăn, mỗi làn điệu dân ca đều trở thành sinh kế. Chính quyền xã đồng hành, tạo điều kiện, biểu dương kịp thời những cách làm hay, những người dám nghĩ, dám làm.

Cùng với đó, cần giữ hồn làng, xây dựng đời sống văn hóa mới văn minh, Tân Trào phải giàu lên mà không mất đi bản sắc. Giữ gìn tiếng nói, chữ viết, trang phục, phong tục tốt đẹp của các dân tộc; trao truyền cho con cháu tình yêu quê hương, niềm tự hào về truyền thống cách mạng. Mỗi người dân thôn Thia phải là một người kể chuyện lịch sử sinh động cho du khách bốn phương.

Đồng chí Trịnh Văn Quyết, tặng quà các hộ hiến đất xây dựng di tích Ban Tuyên huấn Trung ương (nay là Ban Tuyên giáo Trung ương) tại thôn Thia, xã Tân Trào. (Ảnh: THANH PHÚC)

Đồng chí đề nghị cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các ban, ngành, tổ chức chính trị-xã hội tỉnh Tuyên Quang tiếp tục quan tâm đầu tư hạ tầng, phát triển du lịch, để Tân Trào xứng đáng là trung tâm văn hóa-lịch sử của cả nước.

Nhân dịp này, đồng chí Trịnh Văn Quyết đã tặng quà cho các hộ gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn và các gia đình tiêu biểu trong hiến đất xây dựng công trình di tích Ban Tuyên huấn Trung ương.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng hoa và quà chúc mừng thôn tại ngày hội; đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang Hầu A Lềnh tặng thôn 1 bộ máy tính phục vụ chuyển đổi số.

Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang Hầu A Lềnh tặng lẵng hoa và quà chúc mừng thôn Thia, xã Tân Trào. (Ảnh: THANH PHÚC)

Trước đó, đồng chí Trịnh Văn Quyết cùng Đoàn công tác và lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang đã dâng hươngtại di tích Ban Tuyên huấn Trung ương (nay là Ban Tuyên giáo Trung ương); thăm, tặng quà hai gia đình chính sách tại thôn Thia, xã Tân Trào.

Các đại biểu dâng hương tại di tích Ban Tuyên huấn Trung ương. (Ảnh: THANH PHÚC)

Đồng chí Trịnh Văn Quyết, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương thăm hỏi, tặng quà bà Nông Thị Luân, thôn Thia, xã Tân Trào. (Ảnh: THANH PHÚC)

Đồng chí Trịnh Văn Quyết tặng quà ông Viên Văn Ngọ, gia đình chính sách tại thôn Thia, xã Tân Trào. (Ảnh: ĐỨC THẮNG)