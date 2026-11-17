Ngày 17-11, đồng chí Trịnh Minh Hoàng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa dẫn đầu đoàn công tác kiểm tra thực địa công tác phòng, chống thiên tai, bảo đảm an toàn đập và vận hành một số hồ chứa nước trên địa bàn tỉnh, gồm: Sông Cái (xã Bác Ái Tây), Bà Râu (xã Thuận Bắc), Suối Dầu (xã Suối Dầu). Tham gia đoàn có lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường; đại diện các đơn vị quản lý, khai thác công trình thủy lợi; lãnh đạo UBND các xã.

Đồng chí Trịnh Minh Hoàng kiểm tra tại hồ Sông Cái.

Đồng chí Trịnh Minh Hoàng kiểm tra tại hồ Bà Râu.

Đồng chí Trịnh Minh Hoàng kiểm tra tại hồ Suối Dầu.

Qua kiểm tra thực tế và nghe báo cáo của các đơn vị, đoàn công tác đánh giá, trong đợt mưa lớn từ ngày 9 đến 12-11, các đơn vị quản lý hồ đã chủ động điều tiết nước, bảo đảm an toàn công trình và vùng hạ du. Tính đến sáng 16-11, dung tích các hồ chứa trọng điểm cơ bản đạt mức cao, bảo đảm nguồn nước phục vụ sản xuất và sinh hoạt. Cụ thể, hồ Sông Cái đạt 176/219,81 triệu m³ (80% dung tích thiết kế); hồ Bà Râu đạt 4,15/4,67 triệu m³ (89% dung tích thiết kế); hồ Suối Dầu đạt 26,74/32,78 triệu m³ (82% dung tích thiết kế).

Tại các điểm kiểm tra, đồng chí Trịnh Minh Hoàng nhận định, năm nay dự báo có thể xảy ra khô hạn, do đó công tác điều tiết nước cần được tính toán kỹ lưỡng nhằm bảo đảm nguồn nước phục vụ chống hạn trong năm sau, đồng thời giữ an toàn tuyệt đối cho công trình trong mùa mưa lũ.

Đồng chí yêu cầu các đơn vị quản lý hồ chứa theo dõi sát diễn biến thời tiết, lượng mưa và lưu lượng nước về hồ; duy trì chế độ trực ban 24/24 giờ để kịp thời ứng phó với mọi tình huống. Đồng thời, cần chủ động duy trì dung tích phòng lũ, chỉ tích trữ khoảng 70 - 80% dung tích thiết kế tùy theo đặc điểm từng hồ và nguồn sinh thủy. Trong quá trình vận hành, các đơn vị cần rút kinh nghiệm, tránh xả lũ ồ ạt gây ngập, thiệt hại cho vùng hạ du. Bên cạnh đó, phải thực hiện nghiêm việc thông báo kịp thời cho chính quyền các địa phương và người dân để chủ động phương án phòng tránh, bảo vệ tính mạng và tài sản của Nhà nước và Nhân dân.

H.Đ