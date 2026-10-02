Đồng chí Triệu Đình Dũng giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Trà Lĩnh nhiệm kỳ 2025 - 2030

Cùng dự có các đồng chí: Tạ Lê Thanh, Ủy viên là đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội; Hoàng Văn Thạch, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành và xã Trà Lĩnh.

Tại hội nghị, đại diện Ban Tổ chức Tỉnh ủy công bố Quyết định số 796-QĐ/TU, ngày 1/10/2026 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về luân chuyển đồng chí Triệu Đình Dũng, Phó Giám đốc Sở Xây dựng đến công tác tại Đảng ủy xã Trà Lĩnh, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Trà Lĩnh nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bế Thanh Tịnh phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu giao nhiệm vụ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bế Thanh Tịnh đề nghị các đồng chí khẩn trương bàn giao đầy đủ, toàn diện công việc để Bí thư Đảng ủy xã mới nhanh chóng nắm bắt tình hình, bắt tay ngay vào nhiệm vụ. Nhấn mạnh Trà Lĩnh là địa bàn trọng điểm, trọng yếu, đồng chí yêu cầu cấp ủy xã tập trung lãnh đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, nhất là giải phóng mặt bằng Dự án cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh giai đoạn 2; đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, tăng thu ngân sách; phát triển kinh tế cửa khẩu, bảo vệ biên giới; chủ động phối hợp với các sở, ngành trong công tác quy hoạch và giải quyết những vấn đề của địa phương.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bế Thanh Tịnh trao quyết định và tặng hoa chúc mừng đồng chí Triệu Đình Dũng, Bí thư Đảng ủy xã Trà Lĩnh.

Đồng chí đề nghị Bí thư Đảng ủy xã Trà Lĩnh sớm tiếp cận địa bàn, nắm chắc thực tiễn, đổi mới tư duy, phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo; cầu thị, lắng nghe cán bộ, đảng viên và nhân dân; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số, phát huy lợi thế của tuyến cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh. Ban Chấp hành Đảng bộ xã tiếp tục phát huy đoàn kết, thống nhất, phối hợp, hỗ trợ đồng chí Bí thư Đảng ủy xã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Triệu Đình Dũng cảm ơn sự tin tưởng của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; khẳng định sẽ nghiêm túc tiếp thu các ý kiến chỉ đạo, nhanh chóng nắm bắt tình hình, sâu sát cơ sở, lắng nghe ý kiến của cán bộ, đảng viên và nhân dân; cùng tập thể Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy xã phát huy tinh thần đoàn kết, tập trung thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025 - 2030, xây dựng Trà Lĩnh ngày càng phát triển.