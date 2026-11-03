Đồng chí Trần Vũ Khiêm tham gia lễ đón và hội đàm giữa Chủ tịch Quốc hội hai nước Việt Nam-Lào

Đồng chí Trần Vũ Khiêm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tham gia lễ đón Chủ tịch Quốc hội Lào và Phu nhân - Ảnh: CTV

Đồng chí Trần Vũ Khiêm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã tham gia lễ đón và hội đàm, trao đổi các nội dung hợp tác giữa Quốc hội hai nước.

Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Xỏn-xay Xỉ-phăn-đon chụp ảnh lưu niệm cùng các đại biểu - Ảnh: CTV

Sau lễ đón, hai Chủ tịch Quốc hội cùng Phu nhân tham quan khu trưng bày ảnh về quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào. Tiếp đó, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Quốc hội Lào Xỏn-xay Xỉ-phăn-đon tiến hành hội đàm chính thức, trao đổi các nội dung nhằm tiếp tục thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa cơ quan lập pháp hai nước.

Đồng chí Trần Vũ Khiêm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tham gia hội đàm - Ảnh: CTV

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Chủ tịch Quốc hội Lào và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Lào tham gia dự khán phiên họp toàn thể tại hội trường, Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI.

Chuyến thăm góp phần tăng cường quan hệ hợp tác giữa Quốc hội hai nước, qua đó tiếp tục vun đắp mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào, vì lợi ích của Nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định và phát triển của khu vực.