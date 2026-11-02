Đồng chí Trần Văn Mi giữ chức Bí thư Đảng ủy phường An Lộc

Phó Bí thư Thành ủy Võ Tấn Đức trao quyết định và tặng hoa chúc mừng đồng chí Trần Văn Mi, Bí thư Đảng ủy phường An Lộc. Ảnh: Công Nghĩa

Cùng dự có Thành ủy viên, Phó Trưởng ban Nội chính Thành ủy Đỗ Văn Mạnh; đại diện các ban HĐND thành phố và tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ phường An Lộc.

Tại hội nghị, đại diện Ban Xây dựng Đảng phường An Lộc đã công bố quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về việc điều động đồng chí Trần Văn Mi, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND thành phố đến công tác tại Đảng ủy phường An Lộc kể từ ngày 1-11-2026; chỉ định đồng chí Trần Văn Mi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng ủy phường An Lộc nhiệm kỳ 2025-2030.

Đại diện Thường trực Đảng ủy phường An Lộc tặng hoa chúc mừng đồng chí Trần Văn Mi, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy phường An Lộc. Ảnh: Công Nghĩa

Sau khi quyết định được công bố, Phó Bí thư Thành ủy Võ Tấn Đức thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy trao quyết định và tặng hoa chúc mừng đồng chí Trần Văn Mi chính thức được giao trọng trách Bí thư Đảng ủy phường An Lộc.

Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy phường An Lộc Trần Văn Mi phát biểu nhận nhiệm vụ. Ảnh: Công Nghĩa

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy phường An Lộc Trần Văn Mi gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Thường trực Thành ủy khi được tin tưởng giao trọng trách lãnh đạo nơi đồng chí từng công tác cách đây 15 năm. Đồng chí nhận thức rõ sự phát triển to lớn của địa phương và xác định bản thân phải nỗ lực nhiều hơn nữa trong bối cảnh thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Đồng chí cho biết sẽ cùng tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy phường phát huy tinh thần đoàn kết, lãnh đạo hoàn thành thắng lợi mọi chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2026. Đồng chí cũng mong muốn tiếp tục nhận được sự phối hợp của các cơ quan, sự đồng thuận của nhân dân để xây dựng phường xứng tầm với bề dày truyền thống lịch sử, đưa An Lộc không ngừng phát triển, đời sống nhân dân ngày càng ấm no, hạnh phúc.

Phó Bí thư Thành ủy Võ Tấn Đức phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: Công Nghĩa

Thay mặt Thường trực Thành ủy, Phó Bí thư Thành ủy Võ Tấn Đức nhấn mạnh: Việc phân công chức vụ Bí thư Đảng ủy phường An Lộc thể hiện sự tin tưởng và kỳ vọng lớn vào năng lực, bản lĩnh cùng kinh nghiệm qua nhiều năm công tác ở nhiều vị trí khác nhau của đồng chí Trần Văn Mi. Đồng chí Võ Tấn Đức đề nghị tân Bí thư Đảng ủy phường nhanh chóng nắm bắt nhiệm vụ được giao, chuyển đổi tư duy từ công tác giám sát sang trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành, từ đó phát huy tối đa vai trò người đứng đầu, chịu trách nhiệm toàn diện về kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương.

Phó Bí thư Thành ủy Võ Tấn Đức phát biểu giao nhiệm vụ cho đồng chí Trần Văn Mi và Đảng ủy phường An Lộc. Ảnh: Công Nghĩa

Về các nhiệm vụ trọng tâm, Phó Bí thư Thành ủy Võ Tấn Đức đề nghị: Đồng chí Trần Văn Mi cùng Đảng ủy phường An Lộc tiếp tục giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất, khẩn trương bám sát cơ sở, khai thác hiệu quả tiềm năng thương mại, du lịch sinh thái để phát triển kinh tế. Địa phương cần quyết liệt đẩy mạnh cải cách hành chính, giải quyết kịp thời, dứt điểm các nhiệm vụ cấp bách tại địa phương, nhất là tập trung hoàn thành tốt các nhiệm vụ trọng tâm của năm 2026 và xây dựng các mục tiêu phát triển của năm 2027 và cả nhiệm kỳ 2025-2030. Đồng thời, phường phải không ngừng củng cố quốc phòng - an ninh, chủ động xử lý các vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở nhằm tạo lập môi trường ổn định, nâng cao chất lượng đời sống vật chất, tinh thần cho người dân.

Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: Công Nghĩa