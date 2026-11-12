Đồng chí Trần Văn Dũng dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại ấp Gò Me, xã Tân Điền

Cùng dự ngày hội có đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, lãnh đạo xã Tân Điền, đông đảo người dân địa phương.

Đại biểu tham dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 tại ấp Gò Me, xã Tân Điền.

Tại ngày hội, các đại biểu cùng ôn lại truyền thống 96 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18-11-1930 - 18-11-2026), truyền thống MTTQ Việt Nam và đánh giá kết quả thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2026.

Đồng chí Trần Văn Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đồng Tháp phát biểu tại ngày hội.

Ấp Gò Me hiện có 826 hộ với 3.680 nhân khẩu. Trong năm 2026, Ban Công tác Mặt trận ấp phối hợp với chính quyền, các đoàn thể đẩy mạnh tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước.

Qua đó, có 807 khu dân cư được công nhận khu dân cư văn hóa, trong đó, có 785 gia đình được công nhận gia đình văn hóa (97,27%); vận động 3.334 người dân tham gia khám sức khỏe định kỳ. Người dân tích cực tham gia bảo vệ môi trường, chỉnh trang cảnh quan, giữ gìn an ninh trật tự.

Đồng chí Trần Văn Dũng trao quà cho các hộ gia đình tiêu biểu trên địa bàn.

Trong năm, địa phương hòa giải thành 4/4 vụ việc; tổ chức 5 cuộc đối thoại giữa chính quyền, các ngành và người dân, xây dựng, nhân rộng mô hình "Lắng nghe ý kiến của Nhân dân"...

Phát biểu tại Ngày hội, đồng chí Trần Văn Dũng biểu dương những nỗ lực, đóng góp của cán bộ, đảng viên và Nhân dân ấp Gò Me trong thời gian qua. Đồng thời, đề nghị địa phương tiếp tục củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc; tập trung phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, ứng dụng khoa học - công nghệ và chuyển đổi số trong sản xuất, kinh doanh; thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới.

Bên cạnh đó, quan tâm chăm lo an sinh xã hội, bảo vệ môi trường, giữ gìn an ninh trật tự và phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể trong nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân.

Các hộ gia đình khó khăn nhận quà hỗ trợ tại ngày hội.

Dịp này, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Tân Điền biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong thực hiện Cuộc vận động năm 2026; đồng chí Trần Văn Dũng trao 5 phần quà cho các hộ gia đình tiêu biểu trên địa bàn; Ban Công tác Mặt trận ấp vận động trao 20 phần quà cho hộ nghèo, cận nghèo và hộ có hoàn cảnh khó khăn.

Tại ngày hội, Ban Công tác Mặt trận ấp Gò Me phát động phong trào thi đua năm 2027, quyết tâm xây dựng khu dân cư “An ninh - An toàn - An dân”, tập trung giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ môi trường, phát triển các tiện ích số và chăm lo an sinh xã hội; phấn đấu xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ khó khăn, góp phần xây dựng khu dân cư ngày càng văn minh, nghĩa tình.