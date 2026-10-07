Đồng chí Trần Văn Dũng dự Hội nghị góp ý báo cáo kết quả giám sát Đảng ủy xã Tân Đông

Tại hội nghị, các đại biểu nghe đại diện Đoàn giám sát trình bày dự thảo Báo cáo kết quả giám sát. Đồng thời, thảo luận và đóng góp nhiều ý kiến thẳng thắn, trách nhiệm vào các dự thảo Báo cáo kết quả giám sát của Đoàn giám sát 960.

Đồng chí Trần Văn Dũng phát biểu tại hội nghị.

Nội dung tập trung đánh giá những kết quả đạt được, chỉ ra những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ của Ban Thường vụ Đảng ủy xã Tân Đông cũng như cá nhân đồng chí Bí thư Đảng ủy xã.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Trần Văn Dũng đánh giá cao tinh thần phối hợp và trách nhiệm của Ban Thường vụ Đảng ủy xã Tân Đông trong việc chuẩn bị các nội dung phục vụ Đoàn giám sát.

Đồng chí đề nghị, Ban Thường vụ Đảng ủy xã Tân Đông tiếp thu đầy đủ các ý kiến đóng góp tại hội nghị để hoàn thiện đầy đủ hồ sơ, bảo đảm các nội dung trong báo cáo. Đồng thời, khẩn trương xây dựng kế hoạch khắc phục các hạn chế, khuyết điểm được chỉ ra, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ xã trong thời gian tới.