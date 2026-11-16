Đồng chí Trần Thu Mai - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh thăm, chúc mừng các trường học trên địa bàn xã Anh Dũng

Nhân kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20-11-1982 - 20-11-2026), sáng 16-11, đồng chí Trần Thu Mai - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa đến thăm, chúc mừng cán bộ, giáo viên các trường học trên địa bàn xã Anh Dũng. Cùng đi có lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo; lãnh đạo địa phương.

Đoàn đã đến thăm Trường Tiểu học Anh Dũng, Trường Phổ thông Dân tộc bán trú THCS Phan Đình Phùng và Trường Mẫu giáo Hoa Đào. Tại các nơi đến thăm, đoàn đã nghe đại diện nhà trường thông tin về tình hình dạy và học, những kết quả đạt được cũng như khó khăn trong thực hiện nhiệm vụ năm học 2026 - 2027.

Trường Tiểu học Anh Dũng hiện có 2 phân hiệu và 3 điểm trường lẻ, với 942 học sinh, 87 cán bộ, giáo viên; trong đó, học sinh người dân tộc thiểu số chiếm 96%. Trường Phổ thông Dân tộc bán trú THCS Phan Đình Phùng có 2 phân hiệu, 19 lớp với 648 học sinh, 52 cán bộ, giáo viên; trong đó có 194 học sinh bán trú, 97 học sinh nội trú. Trường Mẫu giáo Hoa Đào có 411 trẻ, 43 cán bộ, nhân viên; trẻ em dân tộc thiểu số chiếm 67%.

Điều kiện cơ sở vật chất các trường cơ bản đáp ứng yêu cầu chăm sóc, giáo dục học sinh. Tuy nhiên, các trường vẫn còn không ít khó khăn; phần lớn thiếu phòng chức năng, thiếu thiết bị trình chiếu phục vụ chuyển đổi số và đổi mới phương pháp giảng dạy.

Đồng chí Trần Thu Mai tặng hoa và quà chúc mừng Trường Mẫu giáo Hoa Đào.

Đồng chí Trần Thu Mai tặng hoa và quà chúc mừng Trường Tiểu học Anh Dũng.

Đồng chí Trần Thu Mai tặng hoa và quà chúc mừng Trường Phổ thông Dân tộc bán trú THCS Phan Đình Phùng.

Nhân dịp này, đồng chí Trần Thu Mai gửi lời chúc mừng tốt đẹp đến đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên các trường; ghi nhận những nỗ lực vượt khó, tinh thần tận tụy với nghề của các thầy, cô giáo, nhất là trong công tác chăm sóc, giáo dục học sinh dân tộc thiểu số.

Đồng chí mong muốn các nhà trường tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, nâng cao chất lượng giáo dục; quan tâm chăm lo học sinh có hoàn cảnh khó khăn, tạo điều kiện để các em được học tập trong môi trường an toàn, thuận lợi.