Đồng chí Trần Thị Thanh Hương làm Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang

Đồng chí Lê Quang Tùng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang tặng hoa chúc mừng tân Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang Trần Thị Thanh Hương

Tại kỳ họp, 100% đại biểu tham dự đã thống nhất bầu đồng chí Trần Thị Thanh Hương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh An Giang giữ chức vụ Chủ tịch HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2026-2031.

Đồng chí Trần Thị Thanh Hương sinh năm 1971, quê quán tỉnh Đồng Tháp. Đồng chí có trình độ chuyên môn cử nhân báo chí, trình độ lý luận chính trị cao cấp.

Trước khi được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang, đồng chí Trần Thị Thanh Hương từng giữ các chức vụ: Bí thư Thành ủy Long Xuyên, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh An Giang, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy An Giang, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh An Giang…

Sau sắp xếp các đơn vị hành chính, đồng chí giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể tỉnh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh An Giang.

Trước đó, tháng 7-2026, đồng chí Nguyễn Thanh Nhàn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang đã được Bộ Chính trị điều động, chỉ định giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy Các cơ quan Đảng Trung ương nhiệm kỳ 2025-2030.

Ngày 3-9, Ban Bí thư quyết định điều động, chỉ định đồng chí Nguyễn Thanh Nhàn tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp nhiệm kỳ 2025-2030. Sau đó, đồng chí Nguyễn Thanh Nhàn được HĐND tỉnh Đồng Tháp bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp, nhiệm kỳ 2026-2031.