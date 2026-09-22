Đồng chí Trần Thị Thanh Hương giữ chức Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Quang Tùng tặng hoa, chúc mừng đồng chí Trần Thị Thanh Hương được bầu giữ chức Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang khóa 11, nhiệm kỳ 2026-2031. (Ảnh: QUỐC TRINH)

Theo đó, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang Trần Thị Thanh Hương được bầu giữ chức Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang khóa 11, nhiệm kỳ 2026-2031.

Đồng chí Trần Thị Thanh Hương, sinh ngày 19/01/1971; trình độ Cử nhân Báo chí; cao cấp lý luận chính trị.

Đồng chí Trần Thị Thanh Hương phát biểu nhận nhiệm vụ. (Ảnh: QUỐC TRINH)

Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Trần Thị Thanh Hương cho biết, với trọng trách được giao bản thân sẽ cùng với tập thể Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân và các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tiếp tục xây dựng môi trường làm việc với tinh thần phát huy cao nhất trí tuệ tập thể; tôn trọng sự khác biệt trong thảo luận, tranh luận trên tinh thần xây dựng và thống nhất cao trong hành động; để mỗi quyết sách được cân nhắc từ nhiều chiều, có căn cứ khoa học và có tính khả thi cao.

Lãnh đạo Tỉnh ủy An Giang tặng hoa chúc mừng đồng chí Trần Thị Thanh Hương được bầu giữ chức Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang khóa 11, nhiệm kỳ 2026-2031. (Ảnh: QUỐC TRINH)

Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hơn nữa hoạt động của Hội đồng nhân dân theo hướng dân chủ, đoàn kết, kỷ cương, công khai, minh bạch; để hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh thực chất và chuyên nghiệp hơn; gần dân và hiệu quả hơn.

Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang, tại kỳ họp thứ 6. (Ảnh: QUỐC TRINH)

Tại kỳ họp thứ 6 này, Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang cũng sẽ xem xét, quyết định các nghị quyết theo đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh, tập trung vào những vấn đề cấp thiết về biên chế; thành lập các phường thuộc tỉnh; các chính sách về đất đai, dân tộc, y tế, dân số, khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; hỗ trợ ổn định dân cư…

Qua đó, tiếp tục hoàn thiện cơ sở pháp lý, đáp ứng kịp thời yêu cầu quản lý, điều hành và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh.