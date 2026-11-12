Đồng chí Trần Thị Thanh Hương dự Ngày Văn hóa Việt Nam - Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc

Đại biểu tham dự ngày hội.

Liên khu dân cư 3 ấp Tân Tiến, Tân Phú và Chí Thành có 2.047 hộ với 8.240 nhân khẩu, 45 tổ nhân dân tự quản. Đời sống nhân dân chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp, bên cạnh đó còn có chăn nuôi, kinh doanh và dịch vụ.

Thời gian qua, Ban Công tác Mặt trận liên khu dân cư đã phối hợp các tổ chức thành viên tuyên truyền, vận động nhân dân hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, gắn với thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.

Người dân liên khu dân cư tham gia trò chơi dân gian.

Đời sống nhân dân liên khu dân cư từng bước được cải thiện, thu nhập bình quân đạt trên 70 triệu đồng/người/năm. Tỷ lệ hộ đạt danh hiệu Gia đình văn hóa đạt 98,21%.

Địa phương đã vận động hỗ trợ xây dựng 4 căn nhà Đại đoàn kết, hỗ trợ hàng trăm suất quà cho hộ nghèo, cận nghèo và hộ có hoàn cảnh khó khăn, với tổng giá trị 89,5 triệu đồng, góp phần thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội tại địa phương.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang Trần Thị Thanh Hương trao 10 suất quà cho các hộ nghèo, hoàn cảnh khó khăn.

Đến nay, 100% hộ trên địa bàn sử dụng nước hợp vệ sinh. Hệ thống đèn chiếu sáng công cộng được xây dựng và duy trì hoạt động, góp phần bảo đảm an toàn giao thông, an ninh trật tự và phục vụ đời sống Nhân dân.

Tại ngày hội, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang Trần Thị Thanh Hương trao 10 suất quà cho các hộ nghèo, khó khăn trên địa bàn. Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết An Giang trao 600 triệu đồng hỗ trợ xây dựng 10 căn nhà Đại đoàn kết cho hộ khó khăn về nhà ở.

Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết An Giang trao bảng tượng trưng tài trợ kinh phí xây dựng 10 căn nhà Đại đoàn kết cho hộ khó khăn về nhà ở.

Xã Tân Hội tặng 1 căn nhà cho hộ gia đình chấp hành việc bàn giao mặt bằng thực hiện công trình đường giao thông, trao kinh phí xây dựng 20 căn nhà và 2 cầu giao thông nông thôn trên địa bàn.

Dịp này, một doanh nghiệp trao hỗ trợ kinh phí 100 triệu đồng để thực hiện công tác an sinh xã hội trên địa bàn xã.

Lãnh đạo xã Tân Hội trao bảng tượng trưng kinh phí xây nhà Đại đoàn kết cho gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang Trần Thị Thanh Hương phát biểu tại ngày hội.

Phát biểu tại ngày hội, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang Trần Thị Thanh Hương đánh giá cao những kết quả đạt được của liên khu dân cư thời gian qua. Ngày hội diễn ra ý nghĩa và hiệu quả, góp phần lan tỏa tinh thần đoàn kết, không khí vui tươi, phấn khởi trong cộng đồng dân cư.

Đồng chí Trần Thị Thanh Hương mong các ấp, các khu dân cư trên địa bàn xã Tân Hội phát huy hơn nữa sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc từ việc vun đắp tình làng, nghĩa xóm; phát huy các giá trị văn hóa, làm cho văn hóa thực sự trở thành sức mạnh gắn kết cộng đồng và động lực phát triển tại địa phương.

Đại diện doanh nghiệp trao bảng tượng trưng nguồn tài trợ an sinh xã hội cho địa phương.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị Ban Công tác Mặt trận cùng với cấp ủy tăng cường đổi mới nội dung, phương thức hoạt động để thực sự gần dân, hiểu dân, trọng dân và hết lòng phục vụ Nhân dân; tuyên truyền để lan tỏa thông tin bổ ích, phản bác những thông tin sai lệch trên mạng xã hội.

Các ấp, các khu dân cư cần tăng cường tuyên truyền, vận động, giáo dục để biến tinh thần đoàn kết, tình yêu quê hương của mỗi người dân thành những việc làm thiết thực, cụ thể, góp phân xây dựng xã Tân Hội ngày càng giàu đẹp, văn minh, an toàn và phát triển bền vững.