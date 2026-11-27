Đại biểu tham dự lễ khởi công.

Ngày 27/11, Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Thạnh Mỹ Tây tổ chức lễ khởi công công trình bê tông tuyến đường Tây Kênh 11, đoạn từ đường tỉnh 945 mới đến Kênh 10 Châu Phú, và cầu Kênh 11 liên xã Thạnh Mỹ Tây - Châu Phú. Đến dự có Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang Trần Thị Thanh Hương.

Đại biểu thực hiện nghi thức động thổ khởi công công trình bê tông hóa tuyến Tây Kênh 11 và cầu bê tông liên xã Thạnh Mỹ Tây - Châu Phú.

Tuyến đường Tây Kênh 11 có tổng chiều dài gần 3.870m, mặt đường rộng 5,5m, kết cấu bê tông xi măng. Công trình có tổng kinh phí gần 19,74 tỷ đồng từ ngân sách địa phương. Khi hoàn thành, tuyến đường góp phần kết nối đường tỉnh 945 mới với Kênh 10 Châu Phú và khu vực lân cận, tạo thuận lợi cho người dân đi lại, vận chuyển hàng hóa, nông sản.

Cầu Kênh 11 liên xã Thạnh Mỹ Tây - Châu Phú được thiết kế bằng bê tông cốt thép, dài khoảng 39m, rộng 5,5m, tải trọng 8 tấn. Công trình có kinh phí khoảng 5,2 tỷ đồng từ nguồn xã hội hóa, đáp ứng nhu cầu đi lại và vận chuyển hàng hóa giữa hai địa phương.

Hai công trình góp phần từng bước hoàn thiện hạ tầng giao thông nông thôn, tăng cường kết nối liên xã, phục vụ sản xuất và phát triển kinh tế - xã hội địa phương.