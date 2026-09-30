Đồng chí Trần Thế Thông làm Trợ lý Bí thư Thành ủy TPHCM
Ban Bí thư có quyết định bổ nhiệm đồng chí Trần Thế Thông làm Trợ lý đồng chí Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM.
Ngày 30-9, Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM tổ chức Lễ công bố và trao quyết định cán bộ. Đồng chí Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM chủ trì và trao quyết định.
Tại buổi lễ, lãnh đạo Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM công bố Quyết định của Ban Bí thư về việc bổ nhiệm đồng chí Trần Thế Thông, Thư ký của đồng chí Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM, làm Trợ lý đồng chí Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM.
Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang đã trao quyết định và tặng hoa chúc mừng đồng chí Trần Thế Thông.
Đồng chí Trần Thế Thông sinh năm 1989, quê quán tỉnh Long An (nay là tỉnh Tây Ninh).
Đồng chí có trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế lao động và quản lý nguồn nhân lực; Cử nhân Tư tưởng Hồ Chí Minh. Trình độ Lý luận chính trị: Cao cấp.
Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/dong-chi-tran-the-thong-lam-tro-ly-bi-thu-thanh-uy-tphcm-post874140.html