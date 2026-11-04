Đồng chí Trần Thanh Nguyên trao Huy hiệu Đảng tại phường Bình Xuân

Trao Huy hiệu Đảng, bức khánh và hoa cho các đảng viên.

Tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Thanh Toàn, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng Ban Xây dựng Đảng Đảng ủy phường, công bố các Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 7-11-2026.

Tại buổi lễ, đồng chí Trần Thanh Nguyên và đồng chí Huỳnh Tuấn Dũng, Bí thư Đảng ủy phường Bình Xuân trao Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng cho đồng chí Cao Văn Hai, đảng viên Chi bộ Khu phố Long Mỹ và trao Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng cho đồng chí Ngô Minh Sang, đảng viên Chi bộ Khu phố 2. Đồng thời, trao tặng bức khánh, hoa và quà chúc mừng các đồng chí.

Cũng tại buổi lễ, 4 đồng chí được nhận Huy hiệu 30 năm, 40 năm tuổi Đảng cũng được lãnh đạo tỉnh và Đảng ủy phường Bình Xuân trao Huy hiệu Đảng, hoa và quà chúc mừng.

Phát biểu chỉ đạo buổi lễ, đồng chí Trần Thanh Nguyên ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực, kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân phường Bình Xuân đạt được trong thời gian qua.

Đồng thời, đề nghị trong thời gian tới, Đảng bộ phường tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, khắc phục khó khăn, thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, xây dựng Đảng bộ phường Bình Xuân ngày càng trong sạch, vững mạnh, góp phần vào sự phát triển chung của tỉnh.

Những tấm gương của các đồng chí được trao tặng Huy hiệu Đảng chính là những minh chứng sinh động về lòng trung thành với Đảng, tinh thần kiên định, lý tưởng cách mạng và ý chí phấn đấu, cống hiến; là nguồn động viên, giáo dục quý báu đối với đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là thế hệ trẻ.

Mong rằng, các đồng chí tiếp tục giữ vững bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức cách mạng, nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, tận tụy phục vụ Nhân dân, góp phần xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh.