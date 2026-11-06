Đồng chí Trần Thanh Nguyên dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại xã Long Hưng

Đại biểu tham dự Ngày hội thực hiện nghi thức chào cờ.

Cùng dự có đồng chí Trần Văn Thi, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

Ấp Tam Hiệp hiện có 985 hộ với 3.825 nhân khẩu, gồm đồng bào Công giáo, Phật giáo và các hộ dân cùng sinh sống đoàn kết, gắn bó.

Thời gian qua, Ban Công tác Mặt trận ấp phối hợp với các tổ chức thành viên đẩy mạnh tuyên truyền, vận động Nhân dân phát huy tinh thần đoàn kết, tích cực lao động, sản xuất, tham gia các phong trào thi đua yêu nước và xây dựng khu dân cư văn hóa.

Đến nay, thu nhập bình quân đầu người của ấp đạt 67 triệu đồng/năm; toàn ấp còn 1 hộ nghèo, chiếm 0,10% và 9 hộ cận nghèo, chiếm 0,91%. Có 972 hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa, chiếm 98,68%; 100% người dân tham gia bảo hiểm y tế và 100% hộ đăng ký thu gom, xử lý rác thải đúng quy định...

Công tác phát huy dân chủ ở cơ sở được quan tâm thực hiện. Chính quyền địa phương tổ chức đối thoại với Nhân dân, ghi nhận 6 ý kiến, nguyện vọng để xem xét, giải quyết.

Đồng chí Trần Thanh Nguyên trao quà tại Ngày hội.

Phát biểu tại Ngày hội, đồng chí Trần Thanh Nguyên ghi nhận, biểu dương những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân ấp Tam Hiệp đạt được; đánh giá cao tinh thần đoàn kết, tương trợ, những mô hình thiết thực và sự đóng góp tích cực của các tập thể, cá nhân trong xây dựng cộng đồng dân cư.

Đồng chí nhấn mạnh, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc không chỉ là ngày hội của Mặt trận, mà còn là ngày hội của Nhân dân, là dịp để cộng đồng dân cư gặp gỡ, giao lưu, thắt chặt tình đoàn kết, gắn bó và phát huy quyền làm chủ của Nhân dân. Việc tổ chức Ngày hội gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam góp phần lan tỏa các giá trị văn hóa tốt đẹp, vun đắp tình làng, nghĩa xóm, xây dựng gia đình và khu dân cư đoàn kết, văn minh.

Đồng chí Trần Thanh Nguyên đề nghị, cấp ủy, chính quyền, Mặt trận và Nhân dân địa phương tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, bản sắc văn hóa dân tộc, tinh thần đại đoàn kết và tương thân tương ái; tích cực tham gia các phong trào thi đua, mạnh dạn đề xuất những giải pháp thiết thực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống Nhân dân. Đồng thời, thực hiện tốt quy ước khu dân cư, đổi mới công tác thông tin, tuyên truyền, tạo sự đồng thuận trong cộng đồng, phấn đấu xây dựng ấp Tam Hiệp trở thành khu dân cư kiểu mẫu.

Đối với xã Long Hưng, đồng chí đề nghị cấp ủy, chính quyền, HĐND, UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam xã tiếp tục cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp và các nghị quyết quan trọng của Trung ương thành chương trình, kế hoạch phù hợp với thực tiễn địa phương; chú trọng xây dựng, nhân rộng các mô hình hiệu quả trong phát triển kinh tế - xã hội, chăm lo đời sống Nhân dân, bảo đảm an ninh, trật tự...