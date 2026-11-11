Đồng chí Trần Thanh Nguyên dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại Khu phố 6, phường Đạo Thạnh

Tham dự ngày hội có đồng chí Trần Thanh Nguyên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, cùng lãnh đạo địa phương và đông đảo cán bộ, đảng viên, Nhân dân Khu phố 6, phường Đạo Thạnh.

Đồng chí Trần Thanh Nguyên cùng lãnh đạo phường Đạo Thạnh tham dự ngày hội.

Tại ngày hội, các đại biểu cùng ôn lại truyền thống 96 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18-11-1930 - 18-11-2026); đồng thời, đánh giá kết quả thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” trong năm 2026.

Đồng chí Trần Thanh Nguyên và đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đồng Tháp trao quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Thời gian qua, Ban Công tác Mặt trận Khu phố 6, phường Đạo Thạnh đã phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức tôn giáo và Nhân dân đẩy mạnh tuyên truyền, vận động thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; vận động người dân thực hiện mô hình “Tuyến đường hoa, cờ hoa”, chung tay giữ gìn vệ sinh môi trường, xây dựng cảnh quan sáng, xanh, sạch, đẹp; tích cực tham gia xây dựng khu dân cư văn hóa, giữ vững danh hiệu khu phố văn hóa…

Công tác giảm nghèo và xây dựng đời sống văn hóa tại khu phố đạt nhiều kết quả tích cực. Đến nay, Khu phố 6 có 1 hộ thoát nghèo, còn 3 hộ nghèo và 3 hộ cận nghèo. Toàn khu phố có 907/911 hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa (99,56%); trong đó, có 902 hộ giữ vững danh hiệu gia đình văn hóa 5 năm liền.

Dịp này, Ban Tổ chức trao Giấy khen cho 6 tập thể, 22 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong thực hiện các phong trào thi đua năm 2026. Đồng thời, trao tặng 20 phần quà cho các gia đình và trao học bổng cho 5 học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.