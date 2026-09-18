Đồng chí Trần Thanh Lâm giữ chức Bí thư Đảng ủy Cơ quan Ban Tuyên giáo Trung ương

Đồng chí Nguyễn Long Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương trao quyết định cho đồng chí Trần Thanh Lâm. Ảnh: TTXVN

Tại hội nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương Nguyễn Long Hải nhấn mạnh, việc Đảng ủy cấp trên xem xét, quyết định chỉ định Bí thư Đảng ủy Cơ quan Ban Tuyên giáo Trung ương lần này được tiến hành chặt chẽ, đúng quy trình, quy định của Điều lệ Đảng và các quy định của Trung ương về công tác cán bộ, trên cơ sở đánh giá toàn diện phẩm chất chính trị, đạo đức, năng lực công tác và uy tín của đồng chí Trần Thanh Lâm qua thực tiễn công tác.

Đồng chí Trần Thanh Lâm là cán bộ được đào tạo cơ bản, trưởng thành từ cơ sở, đã kinh qua nhiều cương vị công tác trong lĩnh vực tư tưởng, văn hóa, báo chí, xuất bản; có bản lĩnh chính trị vững vàng, tác phong sâu sát, gắn bó với cơ sở.

Nhấn mạnh Đảng ủy Cơ quan Ban Tuyên giáo Trung ương là đảng bộ có vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng, đồng chí Nguyễn Long Hải nêu rõ, trong bối cảnh cơ quan vừa trải qua quá trình sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy theo chủ trương của Trung ương, yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra đối với Đảng bộ nói chung và Bí thư Đảng ủy nói riêng là rất quan trọng.

Trên tinh thần đó, Ban Thường vụ Đảng ủy cấp trên đề nghị đồng chí Trần Thanh Lâm cùng tập thể Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Cơ quan tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt 6 nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, có nhiệm vụ tập trung lãnh đạo cơ quan hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao, nhất là công tác tham mưu trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa trong tình hình mới; chủ động nắm bắt, dự báo tình hình tư tưởng, dư luận xã hội, kịp thời tham mưu các chủ trương, giải pháp phù hợp...

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương Trần Thanh Lâm, Bí thư Đảng ủy Cơ quan Ban Tuyên giáo Trung ương bày tỏ ý thức sâu sắc nhiệm vụ này là vinh dự, cũng là trách nhiệm nặng nề; khẳng định sẽ cùng tập thể Ban Chấp hành, Ban Thường vụ khẩn trương ổn định tổ chức, kiện toàn các chi bộ, đảng bộ trực thuộc sau sắp xếp; xây dựng quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ rõ ràng, bảo đảm sự lãnh đạo thống nhất, thông suốt, không để gián đoạn, ảnh hưởng đến hoạt động của cơ quan và đời sống của cán bộ, đảng viên.

Đồng chí Trần Thanh Lâm cho biết sẽ tập trung lãnh đạo cơ quan hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao, nhất là công tác tham mưu trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa, tuyên truyền trong tình hình mới; chủ động nắm bắt, dự báo tình hình tư tưởng, dư luận xã hội, kịp thời tham mưu các chủ trương, giải pháp phù hợp.

Bí thư Đảng ủy Cơ quan Ban Tuyên giáo Trung ương cũng nhấn mạnh việc coi trọng công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ; thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình; đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh gắn với các quy định về nêu gương của cán bộ, đảng viên.

Song song với đó là tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng và đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí trong nội bộ; kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những hạn chế, khuyết điểm ngay từ chi bộ…