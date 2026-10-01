Đồng chí Trần Sỹ Thanh tiếp xúc cử tri tại Lạng Sơn

Đồng chí Trần Sỹ Thanh và Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lạng Sơn tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri tại xã Mẫu Sơn. (Ảnh: DƯƠNG DUYÊN)

Theo chương trình, đồng chí Trần Sỹ Thanh và Đoàn Đại biểu quốc hội tỉnh đã trực tiếp gặp gỡ, lắng nghe những ý kiến, kiến nghị tâm huyết, trách nhiệm của cử tri xã Mẫu Sơn và 6 xã: Lộc Bình, Na Dương, Lợi Bác, Thống Nhất, Xuân Dương, Khuất Xá.

Trong chương trình, đại diện Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh đã thông tin đến cử tri dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI.

Đồng chí Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương và đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lạng Sơn tặng quà cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. (Ảnh: DƯƠNG DUYÊN)

Tại hội nghị, đại diện cử tri các xã đã kiến nghị một số vấn đề như: Hướng dẫn việc tiếp tục sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã; hướng dẫn thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia; tín dụng ưu đãi, hỗ trợ lãi suất, bảo lãnh tín dụng, ưu đãi thuế, phí, bố trí nguồn lực đầu tư hạ tầng giao thông; cụm công nghiệp, giao thông và logistics.

Các cử tri phản ánh kiến nghị tại hội nghị. (Ảnh: DƯƠNG DUYÊN)

Một số cử tri kiến nghị cần có chính sách về hỗ trợ liên kết vùng, xúc tiến thương mại và mở rộng thị trường, tạo điều kiện để doanh nghiệp nhỏ và vừa tại khu vực miền núi, biên giới phát triển; ưu tiên phân bổ ngân sách cho xã biên giới, khu vực cửa khẩu; đầu tư nâng cấp hạ tầng Cửa khẩu Chi Ma-Ái Điểm, tuyến đường tỉnh 236; đẩy nhanh tiến độ Dự án Quần thể khu du lịch sinh thái, cáp treo Mẫu Sơn; cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp; đầu tư hạ tầng viễn thông tại các khu vực lõm sóng…

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương đánh giá cao tinh thần dân chủ, thẳng thắn và trách nhiệm của cử tri. Các ý kiến đã phản ánh khá toàn diện những vấn đề đặt ra từ thực tiễn.

Đồng chí Trần Sỹ Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: DƯƠNG DUYÊN)

Đồng chí nhấn mạnh, việc tổ chức bộ máy phải tính đầy đủ đến diện tích, dân số, không máy móc, cào bằng giữa các địa phương. Phân cấp, phân quyền phải gắn với giao thẩm quyền và trách nhiệm người đứng đầu.

Việc tích hợp các chương trình mục tiêu quốc gia cần thống nhất hướng dẫn, đơn giản hóa thủ tục và bảo đảm chính sách hỗ trợ người dân không bị gián đoạn. Công tác phân bổ ngân sách cho xã biên giới, khu vực cửa khẩu cần tính tới nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, quản lý biên giới, đối ngoại và duy tu hạ tầng.

Đồng chí Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương thăm và làm việc tại Đồn Biên phòng cửa khẩu Chi Ma. (Ảnh: TUYẾT MAI)

Đồng chí cho rằng, phát triển kinh tế cửa khẩu phải gắn với đồng bộ giao thông kết nối, kho bãi, logistics, công nghệ quản lý và phương thức thông quan hiện đại; phát triển du lịch phải hài hòa với bảo tồn thiên nhiên và bản sắc văn hóa, tạo ra sản phẩm đặc trưng, tạo sinh kế bền vững cho người dân.

Đồng chí nhắc nhở tỉnh tiếp tục bảo đảm học sinh vùng cao, vùng biên giới có điều kiện học tập an toàn; củng cố y tế cơ sở, chăm lo các nhóm yếu thế, khắc phục các khu vực còn lõm sóng viễn thông.

Đồng chí Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương thăm và tặng quà học sinh tại Trường Phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở Mẫu Sơn. (Ảnh: DƯƠNG DUYÊN)

Đối với kiến nghị của cử tri, đồng chí đề nghị Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh phân loại rõ, xác định đúng cơ quan chịu trách nhiệm; lộ trình giải quyết và trả lời cử tri đúng hạn.

Cũng trong chương trình, đồng chí Trần Sỹ Thanh đã tới thăm và tặng quà tại Trường Phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở Mẫu Sơn và Đồn Biên phòng cửa khẩu Chi Ma.