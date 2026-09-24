Đồng chí Trần Sỹ Thanh làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa

Đồng chí Trần Sỹ Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương phát biểu. (Ảnh: VŨ TÂN)

Tham dự buổi làm việc có đồng chí Trần Phong, Bí thư Tỉnh ủy và các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa. Hội nghị thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra giám sát (đợt 3) đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Sỹ Thanh, Trưởng đoàn Kiểm tra, giám sát cho biết, đợt kiểm tra, giám sát (đợt 3) nhằm tiếp tục triển khai các quyết định, kế hoạch của Bộ Chính trị, kế thừa kết luận từ hai đợt kiểm tra, giám sát trước trong năm 2026 và rà soát tình hình triển khai, thực hiện các nghị quyết của Trung ương, Bộ Chính trị tại địa phương.

Trọng tâm kiểm tra, giám sát đợt 3 tập trung vào công tác cán bộ và việc triển khai các khâu đột phá về khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số. Qua đó kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội tại tỉnh Khánh Hòa.

Đồng chí Trần Sỹ Thanh yêu cầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh cần rút kinh nghiệm trong công tác kê khai, từ form mẫu, cách làm. Đồng chí Trần Sỹ Thanh nhấn mạnh, công tác cán bộ là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, trong đó đánh giá cán bộ là một khâu then chốt, có ý nghĩa quyết định đối với việc nhận diện, bố trí, sử dụng và xây dựng đội ngũ cán bộ.

Qua thực tiễn triển khai nhiệm vụ, nhiều mặt công tác đã được thực hiện tốt, tuy nhiên, khâu đánh giá cán bộ vẫn còn là vấn đề cần tiếp tục đổi mới nhằm nâng cao chất lượng của cán bộ. Việc đánh giá phải thực chất, khách quan, khắc phục tình trạng nể nang, né tránh, dĩ hòa vi quý mà phải lấy hiệu quả công việc làm những căn cứ quan trọng để đánh giá cán bộ.

“Không phải tự nhiên mà Bộ Chính trị, Ban Bí thư kiểm tra đợt 3 này. Công tác cán bộ rất quan trọng. Nói cho cùng, người thực hiện nghị quyết cũng là cán bộ, đảng viên, thực hiện ý chí, nguyện vọng của quân và dân. Nghị quyết hay đến mấy nhưng mà cuối cùng vẫn là công tác triển khai không truyền tải được đến nhân dân, đến cán bộ đảng viên thì không đạt được yêu cầu đề ra”, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhấn mạnh.

Đồng chí cho rằng, việc đánh giá đúng cán bộ sẽ giúp nhận diện rõ sở trường, sở đoản, năng lực, uy tín của từng người, từ đó xác định vị trí, nhiệm vụ phù hợp, đồng thời làm cơ sở để rà soát, sàng lọc, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng và thay thế cán bộ, góp phần xây dựng tổ chức bộ máy hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Toàn cảnh hội nghị. (Ảnh: VŨ TÂN)

Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức các đoàn kiểm tra nhằm tiếp tục nắm tình hình, đánh giá sâu hơn việc triển khai các nghị quyết, nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng, trong đó có công tác cán bộ. Qua đó, Trung ương có thêm cơ sở để đánh giá thực chất tình hình, kịp thời chỉ đạo, hoàn thiện các chủ trương, giải pháp về xây dựng Đảng và công tác cán bộ.