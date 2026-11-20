Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hưng Yên Trần Quốc Bình phát biểu tại hội nghị. ( Ảnh: PHẠM HÀ)

Hội nghị đã biểu quyết với tỷ lệ 100% nhất trí hiệp thương cử đồng chí Trần Quốc Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên tham gia Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hưng Yên khoá I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Trần Quốc Bình bày tỏ sự trân trọng, cảm ơn trước sự tin tưởng, tín nhiệm của các đại biểu; đồng thời khẳng định sẽ kế thừa những thành quả, kinh nghiệm của các thế hệ lãnh đạo đi trước, nỗ lực cùng tập thể Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hưng Yên đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Trước đó, ngày 9/11, ông Trần Quốc Bình được Ban Bí thư điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên nhiệm kỳ 2025-2030.

Các đại biểu dự hội nghị chúc mừng Phó Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên Trần Quốc Bình giữ chức Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hưng Yên. (Ảnh: PHẠM HÀ)

Ngày 17/11, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên chỉ định ông Trần Quốc Bình tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể tỉnh Hưng Yên khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030. Ông Trần Quốc Bình sinh ngày 21/3/1978, quê quán Hưng Yên; có trình độ thạc sĩ, cử nhân kinh tế, cử nhân ngôn ngữ Anh và cao cấp lý luận chính trị.

Trước khi nhận nhiệm vụ tại Hưng Yên, ông Bình từng kinh qua nhiều vị trí lãnh đạo cấp vụ tại Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Từ tháng 10/2025, ông là Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Phạm Văn Hà

báo Nhân Dân