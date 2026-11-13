Đồng chí Trần Quang Trung giữ chức Bí thư Đảng ủy Hải quan khu vực XVI

Tại hội nghị, lãnh đạo Đảng ủy UBND tỉnh công bố quyết định chỉ định đồng chí Trần Quang Trung, Chi cục trưởng Chi cục Hải quan khu vực XVI, giữ chức Bí thư Đảng ủy Hải quan khu vực XVI, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Lãnh đạo Đảng ủy UBND tỉnh trao quyết định và tặng hoa chúc mừng Bí thư Đảng ủy, Chi cục trưởng Chi cục Hải quan khu vực XVI Trần Quang Trung.

Phát biểu tại hội nghị, lãnh đạo Đảng ủy UBND tỉnh chúc mừng đồng chí Trần Quang Trung được tin tưởng giao nhiệm vụ mới; đồng thời đề nghị trên cương vị Bí thư Đảng ủy, đồng chí tiếp tục cùng Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ phát huy những kết quả đạt được, giữ vững tinh thần đoàn kết, thống nhất, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng. Đảng ủy Hải quan khu vực XVI tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp quản lý thu, chống thất thu ngân sách nhà nước, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách được giao; tăng cường phối hợp với các địa phương trong triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị. Đồng thời, chú trọng công tác xây dựng Đảng, phát huy vai trò, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn.

Lãnh đạo Đảng ủy UBND tỉnh và Đảng ủy Hải quan khu vực XVI trao Huy hiệu 35 năm tuổi Đảng cho các đảng viên.

Nhân dịp này, Đảng ủy Hải quan khu vực XVI trao tặng Huy hiệu 35 năm tuổi Đảng cho 6 đảng viên và Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho 2 đảng viên. Đây là sự ghi nhận của Đảng đối với quá trình phấn đấu, rèn luyện và cống hiến của các đảng viên; đồng thời là niềm vinh dự, tự hào, động viên các đồng chí tiếp tục phát huy phẩm chất, bản lĩnh người đảng viên, nêu gương trong công tác và cuộc sống, góp phần xây dựng Đảng bộ Hải quan khu vực XVI ngày càng trong sạch, vững mạnh.